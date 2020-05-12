ВВП Казахстана в январе-апреле снизился на 0,2 процента

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12.05.2020, 7:45, Новости дня

Министерство национальной экономики Казахстана подвело итоги января-апреля 2020 года. За этот период ВВП страны в годовом исчислении снизился на 0,2%.

"По итогам января — апреля 2020 года результаты социально-экономического развития страны следующие: производство товаров выросло на 5,8%. В то же время производство услуг сократилось на 4%. В результате чего ВВП в целом снизился на 0,2%", — сообщил глава ведомства Руслан Даленов на заседании кабмина страны. Рост ВВП Казахстана за январь-апрель 2019 года составил 4%.

Министр связал снижение, наблюдающееся в секторе услуг с ограничениями, введенными в связи с карантинными мерами, направленными на борьбу с распространением коронавируса. Годовая инфляция по словам Даленова составила 6,8%.

По итогам 2019 года ВВП Казахстана вырос на 4,5%. В 2020 году прогнозировался рост на 4,1%. Однако в апреле Министерство национальной экономики Казахстана пересмотрело макроэкономический прогноз, понизив планку по росту ВВП до 3,2% по итогам текущего года.



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