 

Правительство России утвердило меры поддержки, озвученные Путиным

12.05.2020, 7:45, Новости дня

Правительство РФ утвердило меры поддержки, которые накануне анонсировал президент.

К гражданам страны Владимир Путин обратился в рамках совещания по коронавирусу. Глава государства заявил: режим нерабочих дней, который из-за коронавируса ввели в конце марта, завершен.

Вопрос о снятии ограничений, которые действуют в регионах, решается на местах. Меры поддержки, о которых речь шла ранее, необходимо дополнять.

Так, президент сообщил о дополнительных выплатах семьям с детьми. Разово 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет можно получить уже в июне, передает "Россия 24".

Что касается помощи бизнесу, с июня запустят специальную кредитную программу для поддержки занятости, а самозанятым вернут налоги, которые они заплатили в прошлом году. По словам экспертов, такие меры поддержки в нашей стране вводятся впервые, они затронут миллионы россиян.

 



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