10 главных событий недели в экономике

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12.05.2020, 7:45, Новости дня

На этой неделе многие страны Европы будут снимать ограничения по самоизоляции, несмотря на то, что сохраняется опасность заражения коронавирусом. Помимо этого, на неделе выйдет важная статистика, а также финансовые показатели крупных компаний.

Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели.

Вторник, 12 мая

– Верховный суд США рассмотрит дела о доступе к информации о финансах президента Дональда Трампа

Верховный суд США заслушает три связанных друг с другом дела о финансовой информации президента Дональда Трампа. Политические конкуренты рассчитывают на то, что смогут найти в финансовой информации действующего президента нарушения.

– США опубликуют важную статистику

В частности, выйдут данные по инфляции за апрель. Прогноз: -0,8%. Кроме того, в среду будут опубликованы цены производителей США за апрель.

Среда, 13 мая

– ОПЕК опубликует ежемесячный обзор по рынку нефти, прогнозы по спросу, оценки объемов добычи

Сейчас, когда ситуация на рынке нефти сложилась очень непростая и страны ОПЕК были вынуждены заключить соглашение по сокращению добычи, ежемесячные обзоры Опек привлекают повышенное внимание инвесторов, представителей компаний, аналитиков и экспертов.

Четверг, 14 мая

– Ежемесячный обзор МЭА по рынку нефти

Ежемесячный обзор МЭА по рынку традиционно привлекает внимание всех, кому интересна нефтегазовая отрасль. Эксперты дадут оценку текущему состоянию рынке нефти, а также сделают прогноз относительно развития рынка нефти в будущем.

– Экономический бюллетень ЕЦБ

Ежемесячный отчет ЕЦБ предоставляет доклад о денежном рынке, перспективах роста, тенденциях накоплений и различных экономических вопросах. Этот бюллетень также будет отражать информацию о состоянии экономики в условиях эпидемии коронавируса.

– Будут опубликованы финансовые результаты ряда российских компаний

В частности, будут опубликованы финансовые результаты ПАО “Сбербанк” за январь-апрель по РСБУ, результаты АО “Сибур Холдинг”, а также результаты ПАО “Фосагро” за первый квартал. Кроме того, ПАО “Роснефть” может опубликовать финрезультаты за первый квартал.

– Онлайн-встреча с руководителями российских кредитных организаций

В частности, встреча пройдет с участием председателя правления ПАО Банк “ФК Открытие” Михаила Задорнова, а также председателя правления АО “Райффайзенбанк” Сергея Монина. 

Пятница, 15 мая

– США опубликуют важную статистику

В частности, будет опубликована такая информация, как розничные продажи за апрель, промпроизводство за апрель. Кроме того, будет опубликован индекс производственной активности Empire State Manufacturing за май, индекс настроений потребителей в мае от Мичиганского университета.

– Китай опубликует важную статистику за апрель

В частности, будут опубликованы такие данные, как промпроизводство, а также розничные продажи.

– Будет опубликована важная статистика по ЕС и России

Так, в пятницу будут обнародованы данные о ВВП еврозоны за первый квартал. Кроме того, будут опубликованы данные по торговому балансу РФ за март.



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