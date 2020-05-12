Фанни Миллс – История женщины с огромными ногами

12.05.2020, 7:32, Разное

Американка Фанни Миллс была одним из самых ярких персонажей так называемых "Цирков уродов", популярных во второй половине 19 века и начала 20 века.

Родилась она в Сассексе, Англия, но в раннем детстве вместе с родителями эмигрировала в США и выросла в небольшом городке штата Огайо.

До начала полового созревания Фанни Миллс ничем не отличалась от других девочек, но когда она стала превращаться в девушку, в ее организме что-то сломалось (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Современная медицина называет эту аномалию Болезнью Милроя. Она похожа на пугающую слоновость (элефантиаз) и связана с болезненным аномальным отеком в конечностях и скапливанием жидкости в мягких тканях. Это чрезвычайно редкое генетическое заболевание и им в основном страдают женщины.

У молодой Фанни внезапно начали опухать ноги вместе со ступнями и становились с каждым годом все толще и толще. Сама Фанни была низкорослой миниатюрной женщиной, но ее ноги быстро превращались во что-то чудовищное.

Ее ступни в длину теперь равнялись почти полметра и ботинки ей приходилось шить на заказ из крепких козьих шкур. Чулки для нее шили из наволочек от подушек.

Когда ноги стали совсем большими, Фанни с трудом могла передвигаться самостоятельно. И дело было не в том, что ее ноги были тяжелыми или что плохо работали мышцы, ей просто было очень больно наступать на распухшие ступни.

В 1885 году на Фанни обратил внимание один из владельцев передвижного "Цирка уродов" и женщина сразу же согласилась участвовать в показах – за этой ей предложили хорошие деньги. На афишах ее называли "Огромная девушка из Огайо". Вместе с Фанни ездила молодая медсестра Мэри Браун, которая помогала ей ходить.

За каждую неделю выступлений Фанни Миллс получала 150 долларов (а хозяин цирка получает за представления намного больше). Это были очень солидные деньги в те годы.

Несколько месяцев Фанни разъезжала по разным штатам с большим успехом, а когда интерес публики к "огромной женщине" начал снижаться, промоутеры придумали как его вернуть. Они вбросили слух, что якобы отец Фанни предложил 5 тысяч долларов и целую ферму тому, кто возьмет его дочь в жены несмотря на ее огромные ноги.

О том, что отец Фанни давно умер и у него никогда не было фермы, знали немногие, поэтому слухи быстро разошлись и к Фанни один за другим повалили женихи. И теперь она снова собирала огромные толпы народу, люди хотели не только посмотреть на ее ноги, но и на ее потенциальных женихов.

Фанни при этом вежливо отклоняла все предложения, в том числе от достаточно симпатичных мужчин, она была гордой женщиной и хотела выйти замуж лишь по любви. В 1886 году, когда шумиха с женихами утихла, Фанни сделал предложение Уильям Браун, брат ее помощницы-медсестры Мэри, и Фанни согласилась, потому что ему были не нужны деньги в награду.

Вскоре они поженились. Фанни тогда было 26 лет, а Уильяму 46.

К сожалению, их семейная жизнь продлилась недолго. Фанни удачно забеременела, но ее ребенок родился мертвым, а потом ее здоровье стало сильно ухудшаться. В 1892 году она перестала выступать в "Цирке уродов", а в 1899 году умерла после множества осложнений из-за отеков в ногах.