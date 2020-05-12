Неладно что-то в ихнем Королевстве

12.05.2020, 7:31, Разное

by Tom Luongo

Больше чем что-либо другое в Саудовской Аравии здесь чувствуется запах страха. Все тут кажется рушится у королевской семьи, причем одновременно. Если бы мы не были так отвлечены Коронапокалипсисом, все это было бы новостями на первых полосах газет.

На прошлой неделе произошло три важных события касающихся Саудовской Аравии, ни одно из которых не внушает оптимизма.

Во-первых, появилась новость о том, что поддерживаемые ОАЭ силы в Йемене порвали с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, чтобы объявить Южный переходный совет новой администрацией региона южного Йемена, который включает в себя столицу и крупный порт в Адене.

В течение следующей недели, это привело к крупным столкновениям между силами, которые менее двух недель назад, вроде бы находились на одной стороне.

Кроме того, в Северном Йемене были разгромлены саудовские наемники. ОАЭ вывели свои войска из Йемена, прекратив борьбу с хуситами после нападения на нефтеперерабатывающий завод в Аб-Кайке прошлым летом.

Наконец, саудовцы приняли соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ООН с хуситами. Это предварительное перемирие на две недели, но, учитывая, как плохо идут дела у их наемников и подручных головорезов, это должно рассматриваться как жест милосердия со стороны хуситов.

Война против Йемена достигла своей финальной стадии, и для ее завершения потребовался лишь надвигающийся финансовый коллапс всего мира.

Далее у нас есть две новости от четверга, которые подчеркивают, насколько мало стало значить ваххабитское правительство в Эр-Рияде.

Они приняли реальность того, что они не могут выиграть войну цен на нефть с русскими, подняв цены на марки Saudi Aramco по всем позициям. У них не было выбора, поскольку Китай сказал им, что ему больше нравится более дорогая российская нефть.

Покупка у семьи Салманов похожа на покупку у Дональда Трампа, и, в соответствии с нынешним набором геополитических императивов, лидеры Китая были бы полными идиотами, если бы сделали это чтобы сэкономить несколько долларов.

Но самая большая новость заключается в том, что президент Трамп выводит [из Саудовской Аравии] системы “Патриот”, которые он развернул в стране в прошлом году.

Из Zerohedge:

The Wall Street Journal сообщает, что США выводят из Саудовской Аравии противоракетные системы “Патриот” и рассматривают возможность сокращения других военных возможностей, пока что прекращается широкомасштабное наращивание военной мощи для противодействия Ирану, сообщают официальные представители США.

Трамп говорил о том, насколько уязвим режим в Эр-Рияде без его поддержки. Но главная причина этого, я думаю, не имеет ничего общего с наказанием наследного принца Мухаммеда бен Салмана за начало войны цен на нефть, которая привела к беспорядку на нефтяных рынках США.

Речь идет о том, что Трамп понимает, – нефть больше не должна занимать центральное место в целях внешней политики. В мире с ценой 20-25 долларов за баррель, с какой стати мы должны основывать всю нашу внешнюю политику, стоящую триллионы долларов, (которые мы сейчас действительно не можем себе позволить), на контроле над рынками реальных товаров, которые мы можем прекрасно производить сами?

Энергетическое доминирование было стратегией этой администрации, но данная стратегия базировалась на идее, что США станут поставщиком маржинального барреля нефти. Это явно не тот случай, когда майские контракты рассчитываются исходя из цены 40 долларов.

Трамп никогда не будет извиняться за ошибку. Он просто изменит курс, закончит одну политику и начнет следующую. Сказать саудовцам, что он убирает “Патриоты” – явный признак того, что политика меняется.

Нет никакой причины или цели для продолжения операции в Йемене. Эта война на истощение закончилась.

Это также о начале кампании по переизбранию Трампа после сегодняшнего исторического экономического коллапса. Это становится авансом его антивоенному, антиимперскому избирательному блоку, который он полностью оттолкнул своими катастрофическими критическими решениями, кульминацией которых стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Он должен что-то сделать, чтобы эти люди (как и я) вернулись на его сторону. Теперь, в обстановке Новой Великой Депрессии, у него есть великолепные условия для отвода империи … но он на самом деле должен это сделать. Сделает ли?

Посмотрите, где мы находимся сегодня. Ранее Трамп прекратил нашу поддержку войны в Йемене. Он не пошел на обострение в марте, после того, как «Хезболла» Катаиба выпустила вторую серию ракет по американской базе в Ираке, когда Госдепартамент и Пентагон активно лоббировали это.

Иран, который ранее находился под жестким эмбарго США, приведшим к захвату иранского нефтяного танкера прошлым летом, смог доставить в Сирию крупную партию нефти. Трамп, говорят, ежедневно устраивает разнос своему совету Национальной безопасности, требуя вытащить нас из Афганистана.

Конечно, мы все еще пытаемся нажимать все кнопки в Ираке, чтобы создать правительство, которое позволит нашим войскам остаться, но эта политика имеет все признаки политики Государственного департамента и Пентагона, которую Трамп мог бы отключить, если это будет выглядеть слишком уж мрачно.

Ирак – это бардак в наших разработках, борьба с Китаем, Россией и Ираном только ухудшит ситуацию для всех. Что бы там ни происходило сейчас, усталый крик госсекретаря Майка Помпео о злом Иране не будет никем услышан, когда жители США действительно страдают дома.

Я все еще думаю, что у Трампа есть политические инстинкты, чтобы понять это в год выборов во время депрессии в стране, жестко разделенной почти по каждой проблеме.

Так что, в конце концов, падение цен на нефть после того, как в марте, наследный принц Мухаммед бен Салман устроил истерику, вероятно, никак не помогло отношениям США и Саудовской Аравии, но учитывая то, что произошло и что на горизонте, я не думаю, что это будет иметь какое-либо значение.

Трамп может обвинить МБС во всем, что он хочет, но мы все равно окажемся в том же самом положении.

Потому что его настоящие враги не в Кремле и не в Тегеране. Настоящие враги Трампа находятся в его собственном Белом доме, на Капитолийском холме и в различных аналитических центрах, неправительственных организациях и клубах джентльменов по всему миру, которые хотят, чтобы он ушел от власти и мы оказались в гораздо более бедном и отчаявшемся мире, чем тот, который был у нас до страха перед COVID-19.

И так ли уж важна наша поддержка злобных саудовцев в этой великой схеме зарождающегося “постCOVID”-мира, когда мы плаваем в нефти, которой не можем найти место для хранения?

Так что, МБС, как и Трамп и почти все остальные, ищут решение своих проблем вокруг себя, поближе к дому, а не то – как бы поучаствовать в глупых силовых играх, поддерживающих устаревшие теории о том, кто контролирует какую часть мира, .

При такой низкой цене нефти нефтедоллары просто уже не так важны, как и выживание того, что мы в настоящее время знаем как Саудовскую Аравию.

Добавлено: Дела в Саудовском Королевстве с точки зрения издания

Белоруссия

Саудовская Аравия приняла капитуляцию России: Saudi Aramco повышает цены на нефть на всех рынках

08 мая 2020

После двух месяцев «ценовой войны» на рынке нефти Саудовская Аравия, похоже, решила проявить милосердие к конкурентам.

На фоне капитуляции России, согласившейся больше всех сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+, и под давлением администрации Дональда Трампа, грозившей разорвать военное сотрудничество с Эр-Риядом, государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо объявила о повышении цен на всех рынках, пишет finanz.ru.

Июньские поставки саудовских сортов по-прежнему будут стоить ниже докризисных уровней, однако размер скидок для отдельных клиентов сократится в 2-3 раза.

На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Light подорожает на 1,4 доллара и будет продаваться с дисконтом в 5,9 доллара к региональному бенчмарку Oman/Dubai, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист Saudi Aramcо.

Arab Extra Light станет дороже на 90 центов, стоимость тяжелых сортов Arab Medium и Arab Heavy вырастет на 1,7 доллара. В то же время сверхлегкая нефть Arab Super Light подешевеет на 2 доллара и будет продаваться со скидкой в 5,65 доллара к цене Oman/Dubai.

На европейском рынке, где саудовская нефть конкурирует с российской Urals, Saudi Aramco уменьшит скидки в 2-3 раза. При поставках в страны северо-западной Европы Arab Extra Light подорожает на 5,8 доллара и будет продаваться на 3,1 доллара дешевле Brent (против 8,9 доллара в апреле).

Arab Light, которая в течение двух месяцев поступала клиентам с беспрецедентным дисконтом в 10,25 доллара к Brent, станет дороже на 6,55 доллара.

Цены тяжелых сортов вырастут на 6,4-6,6 доллара: скидка на Arab Medium уменьшится с 10,6 до 4,2 доллара, а на Arab Heavy – с 11 до 4,4 доллара.

Для клиентов в Средиземноморье скидки на поставки из Саудовской Аравии станут меньше почти втрое. Дисконт Arab Extra Light к Brent уменьшится с 10,3 до 3,4 доллара, Arab Light – с 10,3 до 3,5 доллара, Arab Medium – с 11,4 до 3,9 доллара, а Arab Heavy – с 11,4 до 4,2 доллара.

Цены для США вырастут на 1-1,8 доллара по всей линейке сортов.

Решение поднять «ценники» далось саудитам нелегко. Saudi Aramcо дважды переносила публикацию экспортного графика. Традиционно публикуемый 5-го числа каждого месяца, прайс-лист появился только 7 мая и оказался неожиданностью для нефтетрейдеров. Все опрошенные Bloomberg участники рынка ждали увеличения скидок, ссылаясь на слабый спрос как в Европе, так и в Азии, несмотря на снятие карантина в Китае.

«Ценовой джихад», развязанных Эр-Риядом после решения Москвы хлопнуть дверью на переговорах ОПЕК+ в марте, принес плоды. По данным Bloomberg, в апреле саудовские поставки в Китай выросли вдвое, в США – достигли 1 миллионов баррелей в сутки, максимума с августа 2018 года.

На крупнейший нефтяной хаб северо-западной Европы – Роттердам – в апреле поступило 1,42 миллионов тонн саудовской нефти – вдвое больше, чем в марте. Поток российской Urals при этом сократился на 42%.

Давление на саудитов оказали США. Во время телефонного разговора с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в начале апреля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет вынужден вывести войска из королевства, если страны ОПЕК+ не предпримут мер по стабилизации рынка, рассказывали Reuters источники в Белом доме.

В конце марта сенаторы-республиканцы Кевин Крамер (от штата Северная Дакота) и Дэн Салливан (от штата Аляска) внесли в Конгресс законопроект, в котором предложили приостановить военную помощь Саудовской Аравии.