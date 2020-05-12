Самолет «Почты России» совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска
12.05.2020, 7:30, Новости дня
Лайнер «Почта России» произвел экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси, сообщили в аэропорту Красноярска.
«Cамолет сел. С ним все нормально», – цитирует ТАСС слова неназванного сотрудника воздушной гавани. В аэропорту Красноярска уточнили, что пострадавших нет.
По словам представителя аэропорта, самолет Ту-204-100С вылетел в 8.17 (4.17 мск) из Красноярска в Норильск, но из-за неполадок шасси вынужден был вернуться в аэропорт вылета. На борту самолета находился только экипаж и почтовый груз.
Напомним, 5 мая пассажирский самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
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