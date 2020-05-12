“Мужик сказал – мужик сделал”: Давид Манукян набил татуировку с именем Ольги Бузовой

12.05.2020, 7:30, Разное

Давид Манукян в микроблоге в Instagram рассказал, что сдержал слово и сделал татуировку на запястье. Теперь у известного блогера на руке можно увидеть рисунок сердца с именем «Оля», который он посвятил своей возлюбленной певице Ольге Бузовой.

Давид Манукян поставил перед подписчиками условие: если они под его фото с Ольгой Бузовой наберут 2 млн «лайков» он сделает тату с именем избранницы. Поклонники смогли выполнить предложение блогера и он пригласил в квартиру тату-мастера. Процесс создания татуировки знаменитость снял для фолловеров и опубликовал на своей странице в Instagram. Согласно утверждениям Манукяна, это было «жестко» и больно, но блогер предпочел выполнить данное им обещание. В результате этого на его запястье появилось имя исполнительницы в сердце.

Возлюбленные уже имеют парную татуировку. На запястьях знаменитостей есть символы бесконечности. Стоит отметить, Ольга Бузова и Давид Манукян впервые снялись вместе в клипе «Лайкер». Тогда поклонники заподозрили, что артисты встречаются, однако они не подтверждали данную информацию. Официально исполнительница пояснила о своём романе с блогером в рамках проекта «План Б», где она и Тимур Батрутдинов искали свою любовь. Знаменитость осознала искренность своих чувств к избраннику и по этой причине не приняла ухаживания поклонников с телепроекта, а начала встречаться с блогером, отмечает издание «Народные новости».