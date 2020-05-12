 

“Мужик сказал – мужик сделал”: Давид Манукян набил татуировку с именем Ольги Бузовой

12.05.2020, 7:30, Разное

Давид Манукян в микроблоге в Instagram рассказал, что сдержал слово и сделал татуировку на запястье. Теперь у известного блогера на руке можно увидеть рисунок сердца с именем «Оля», который он посвятил своей возлюбленной певице Ольге Бузовой.
Давид Манукян поставил перед подписчиками условие: если они под его фото с Ольгой Бузовой наберут 2 млн «лайков» он сделает тату с именем избранницы. Поклонники смогли выполнить предложение блогера и он пригласил в квартиру тату-мастера. Процесс создания татуировки знаменитость снял для фолловеров и опубликовал на своей странице в Instagram. Согласно утверждениям Манукяна, это было «жестко» и больно, но блогер предпочел выполнить данное им обещание. В результате этого на его запястье появилось имя исполнительницы в сердце.

Возлюбленные уже имеют парную татуировку. На запястьях знаменитостей есть символы бесконечности. Стоит отметить, Ольга Бузова и Давид Манукян впервые снялись вместе в клипе «Лайкер». Тогда поклонники заподозрили, что артисты встречаются, однако они не подтверждали данную информацию. Официально исполнительница пояснила о своём романе с блогером в рамках проекта «План Б», где она и Тимур Батрутдинов искали свою любовь. Знаменитость осознала искренность своих чувств к избраннику и по этой причине не приняла ухаживания поклонников с телепроекта, а начала встречаться с блогером, отмечает издание «Народные новости».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Владимир Соловьев в прямом эфире познакомился с сыном Ксении Собчак

15.04 / “Русская”: Анастасия Волочкова вспомнила свой танец на Красной площади

07.04 / Оскароносный композитор и автор саундтрека к “Королю Льву” Ханс Циммер разводится с женой

06.04 / Меган Маркл в США не может видеться с матерью, живущей в 15 минутах езды от неё

31.03 / «Бог шельму метит»: Разин оскорбительно высказался в адрес Леры Кудрявцевой

25.04 / Скачки числа заразившихся коронавирусом в России вызвали споры ученых

24.04 / Звезда “Ривердэйла” Лили Рейнхарт обратилась к поклонникам на фоне слухов о расставании с Коулом Спроусом

20.03 / «Жукопад» – В Башкирии выпал снег с живыми жуками

25.04 / «Ангелы пели, когда я был там»: Маленький мальчик рассказал о загробной жизни

15.04 / Столичная мэрия подала в суд на мужа певицы Алсу из-за долгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска