 

У брата-близнеца Елены Малышевой Алексея Шабунина обнаружили коронавирус

12.05.2020, 7:17, Разное

У брата-близнеца российской телеведущей Елены Малышевой, главного врача московской Боткинской больницы, Алексея Шабунина подтвердился коронавирус. Об этом заявили представители департамента здравоохранения столичного города.
Первый тест главврач сдал второго мая, положительный результат Алексей Шабунин получил недавно и сразу самоизолировался в кабинете. По словам медика, он продолжает работать в круглосуточном режиме, но при этом соблюдает все противоэпидемиологические мероприятия. Боткинская больница аналогичным образом оказывает помощь всем пациентам, включая онкологических, гематологических и ковидных больных.

Сейчас главврач Алексей Шабунин работает с коллегами исключительно посредством видеоконференций, чтобы исключить возможность заражения. С тех пор как коронавирус начал распространяться по планете инфицировано было свыше 4 млн человек, из них 278 тысяч скончались, отмечает сетевое издание «НьюИнформ».



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