Норвежцы испугались реакции РФ на модернизацию американского радара

12.05.2020, 7:08, Новости дня

Жители норвежского горда Варде нервничают и боятся из-за установки на радар системы «Глобус» нового американского оборудования, сообщил телеканал NRK.

«Радар – это заноза в глазу у России. Обострение ситуация исключить нельзя», – передает РИА «Новости» слова мэра города Варде Эрьяна Йенсена.

«Я всего боюсь. Мы живем так близко к России, и сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза всему нашему городку. Просто ужасно», – пожаловался сообщил местный житель Стиг Нильсен.

«От него всему нашему сообществу одна угроза. Смотришь на это все и расстраиваешься», – добавил другой житель Варде Асле Кристиансен.

Система «Глобус» располагается в Вардё с 1998 года и представляет собой совместный проект Космического командования ВВС США и Норвежской разведывательной службы. Развертывание радаров должно завершиться к 2020 году.

Официально главной задачей комплекса является отслеживание космического мусора на околоземных орбитах. В то же время норвежские СМИ ранее сообщали, что РЛС предназначена для сбора разведывательной информации.

В Варде у российских границ установлен американский радар «Глобус-2», официально находящийся в ведении разведки Норвегии.

Этот радар, по данным экспертов, могут использовать для отслеживания пусков российских межконтинентальных баллистических ракет и наблюдения за деятельностью Северного флота. По официальной версии, радар следит за объектами в космосе.

Напомним, в феврале 2019 года издание The Barents Observer со ссылкой на директора разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде сообщило, что 11 российских бомбардировщиков отработали нанесение удара по норвежскому радару в Варде. По утверждению издания, «драматично сымитированная атака» произошла 14 февраля 2018 года, еще одна «атака» была предпринята в 2017 году.