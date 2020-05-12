Врач дала совет по выбору маски для наилучшей защиты

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12.05.2020, 7:08, Новости дня

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.

«Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой», – отметила врач в беседе с телеканалом «360».

По ее словам, если человек предпочитает только многоразовые маски, то лучше купить сразу несколько штук, чтобы иметь запас.

По словам Алексеевой, некоторые граждане еще до введения масочного режима шли на хитрость и постоянно носили с собой недорогую одноразовую маску, которую надевали, когда видели в этом необходимость.

«Если пользоваться только одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку», – предупредила она.

Она напомнила, что маска – это универсальное средство защиты. По словам врача, если человек не заражен и носит маску, то при сохранении дистанции в полтора-два метра его шансы не заразиться при встрече с носителем вируса составляют 70%. При этом если зараженный человек сам носит маску и стоит на расстоянии от здорового, то шанс на то, что вирус может попасть в организм другого человека, уменьшается еще больше.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему чиновники и медики спорят о пользе ношения масок.



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