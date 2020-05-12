 

Мнение: Военная экономика Третьего Рейха и союзники Гитлера

12.05.2020, 7:02, Разное

Военный историк Алексей Исаев о военной экономике Третьего Рейха и о том, как в нее были включены экономики оккупированных и союзных Третьему Рейху государств.

На новогодних каникулах, кстати, прочел неплохую книгу Адама Туза "Цена разрушения: Создание и гибель нацистской экономики" https://www.ozon.ru/context/detail/id/146672417/, где анализировались экономические причины краха Германии.
При некоторых недостатках, книга предлагает обильную фактуру по различным отраслям экономики Третьего Рейха, акцентируя внимание на значимых патологиях нацистской экономической системы, которые вели ее к экономическому краху, который дополнял и ускорял крах военный.

Плюс еще из недавнего у Исаева.

Тайны бомбардировки Дрездена.

Что такое танковый клин.

Источник: Colonel Cassad



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