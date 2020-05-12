Handelsblatt – нефтяные цены быстро пошли вверх, но до нормы рынку ещё далеко

12.05.2020, 6:54, Новости дня

Цены на нефть быстро восстановились после исторически низкого падения, пишет Handelsblatt, однако проблемы отрасли на этом не кончаются. Издание отмечает, что рынок нефти ещё далёк от своего нормального состояния: предложение значительно превышает спрос, а накопленные запасы нефти будут сбивать возможные скачки цен в будущем.



Reuters

Восстановление получилось почти столь же быстрым, как и падение, пишет Handelsblatt: после исторического краха цен на нефть до уровня в минус $37 за баррель, котировки «черного золота» вновь пошли вверх. Американская экспортная нефть на июнь стоит $25, нефть марки Brent подорожала на 25 процентов.

Несмотря на нормализацию обстановки, цены могут обвалиться ещё раз, предупреждает эксперт по сырьевым ресурсам банка Goldman Sachs Джефф Карри. Как отмечает издание, рынок нефти ещё далёк от своего обычного состояния: из-за повсеместных ограничений, введённых из-за коронавируса, спрос на энергоресурсы упал как никогда прежде. Одновременно с этим рыночная борьба между Саудовской Аравией и Россией стала причиной огромного избыточного предложения.

По мнению экспертов, последствия исторического падения нефти будут длиться ещё долго. Какое-то время цены будут оставаться на уровне, неприемлемо низком для ряда добывающих стран, однако в долгосрочной перспективе цены вновь вырастут. Кроме того, уровень добычи нефти будет значительно превышать спрос: согласно оценкам Goldman Sachs, спрос на нефть упал на 20 процентов, в то время как предложение сократилось лишь примерно на 12 процентов. Как отмечает Handelsblatt, сейчас нефтяные концерны по всему миру добывают в день 8 миллионов баррелей никому не нужной нефти.

Вследствие этого заполняются нефтяные хранилища, пишет издание. По оценке Goldman Sachs, общемировые накопленные запасы сейчас составляют 1,1 миллиардов баррелей. Когда-нибудь эти запасы надо будет потратить, что, в свою очередь, будет сбивать возможное повышение цен.

Как отмечает Джефф Карри, решающую роль для восстановления цен на нефть будет играть спрос. Наиболее важными отраслями для нефтяного спроса являются промышленность, наземный транспорт и воздушный транспорт. По мнению Карри, после карантина многие люди станут чаще пользоваться личным транспортом, однако спрос всё равно будет оставаться ниже докризисного уровня из-за упавшего количества авиаперелётов.

Handelsblatt отмечает, что, несмотря на некоторый рост спроса, последствия пандемии и ценовой войны могут быть ощутимыми ещё долго. Издание отмечает, что многие крупные нефтяные компании, такие как Exxon Mobil, приостанавливают свои инвестиции в масштабные проекты. Кроме того, эксперты Goldman Sachs ожидают, что из 600 действующих в США компаний по добыче сланцевой нефти, далеко не все останутся на плаву. По словам Джеффа Карри, сейчас они переживают сложный процесс приспособления