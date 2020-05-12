Фанаты считают, что Александр Домогаров проводит карантин вместе с близкой подругой

12.05.2020, 6:53, Разное

Поклонники актера Александра Домогарова предположили, что он проводит карантин в компании давней подруги. Поводом для этого стало недавнее видео в Instagram артиста с подписью «Таня и Габи», на котором собаку гладит женская рука.

Интернет-пользователи сразу же предположили, что это близкая подруга Домогарова – 34-летняя танцовщица Татьяна Степанова, с которой он познакомился еще в 2014 году. Впрочем, сам актёр заявил, что сейчас у него в гостях племянница. Кроме того, он пояснил о желании приобрести третью собаку, например, серую кане корсо.

В заключении Домогаров призвал подписчиков посмотреть его концерты и спектакли на видеохостинге YouTube, а также отметил, что с ним всё хорошо. Публикация за считанные часы набрала свыше 4 тысяч просмотров.