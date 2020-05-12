Все страны спасают или людей, или экономику. Но Путин пошел по третьему пути, ведущему к максимальным и экономическим, и человеческим потерям
12.05.2020, 6:35, Новости дня
Путин заявил об окончании “периода нерабочих дней”.
Как известно, за это время эпидемия только разрослась, число новых заболевших увеличивается день ото дня с ускорением. Лидеры разных стран сделали выбор: максимально спасать людей (большинство) или экономику (Швеция, Беларусь).
Путин пошел по третьему пути, ведущему к максимальным и экономическим, и человеческим потерям. Вначале он фатально убил экономику, но не смог при этом остановить эпидемию. А потом, видимо, решил: пропадай все пропадом – и отказался от ограничений, призванных защитить людей.
Так ребенок, не сумев построить красивый песочный замок, плача от обиды, сметает рукой всю недоделанную конструкцию.
Источник: Игорь Эйдман / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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