Литва и Польша частично открыли границы после пандемии

12.05.2020, 6:35, Новости дня

С 11 мая Литва и Польша открыли границы для работников, предпринимателей и студентов своих стран. Об этом сообщает Delfi.

По информации портала, при въезде в страны нужно будет показать пограничникам документ, подтверждающий цель поездки: документ о месте работы, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из вуза. Пограничники принимают решение, впустить или нет человека на территорию страны.

На польско-литовской границе 11 мая начало работать большее количество КПП.

Согласно решению литовского правительства принятого на прошлой неделе, от 11 мая все иностранцы могут въехать в Литву, но только граждане Польши не будут подвергаться карантину в течение 14 дней.

Когда польско-литовскую границу можно будет пересечь без ограничений всем гражданам, не уточняется.

Из-за распространения коронавируса во многих странах мира ввели карантин (в Европе исключением стали Беларусь и Швеция), сейчас заболеваемость пошла на спад и его постепенно начинают снимать.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,137 млн человек, из них более 283 тыс. умерли, 1,424 млн выздоровели.