Уманский: От контрабанды на таможне украинский бюджет недополучает минимум 10 млрд грн в месяц

12.05.2020, 6:35, Новости дня

По оценке бывшего министра финансов Украины Игоря Уманского, от контрабанды на таможне украинский бюджет ежемесячно теряет не менее 10 млрд грн. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

Он сказал, что в целом объем контрабанды трудно посчитать.

“Посчитать сложно. По одной простой причине. Когда товар зашел и не легализовался либо частично легализовался и дальше продался в кеш, эти схемы отловить невозможно. Все это ловится только на моменте конечной продажи”, – сказал Уманский.

По его словам, некоторые контрабандные товары “всплывают в том или ином эпизоде реализации”, и тогда потери госбюджета можно оценить.

“В случае, когда оно “вчерную” зашло и “вчерную” продалось, посчитать невозможно. Можно оценить только примерно. Это миллиарды долларов. То, что можно посчитать, – это порядка 10 млрд грн в месяц”, – считает Уманский.

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Экс-министр сказал, что контрабанда на украинской таможне продолжает процветать, но с коронавирусом ее объемы несколько снизились.

“Коронавирус в этом отношении помог: стало очень сложно провозить контрабанду, потому что многие пункты пропуска закрыты. И многие схемы, которые были до карантина, также стали невозможны. [Например] так называемые пиджаки. Что это за схема? В двух словах. Маленькие автобусики, которые ездят туда-сюда с грузом, пикапчики. Подъехала фура, остановилась недалеко от границы с той стороны. Потом эти маленькие челноки фуру там разгрузили, мелкими партиями пронесли, где не нужно декларировать, там, где у нас приграничное сотрудничество. В некоторых случаях люди просто на себе физически носили. Например, диски дорогих автомобилей. Просто в руках. Отошел на сто метров от границы, в фуру загрузил – фура уехала. Сейчас эту челночную историю и схемы с так называемыми пиджаками в связи с карантином технически реализовать очень сложно. Но это не означает, что закрылись и не работают другие схемы”, – отметил Уманский.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

В марте недовольство работой таможни из-за контрабанды высказывал президент Украины Владимир Зеленский. “Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну”, – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

В июле 2019 года – апреле 2020 года Государственную таможенную службу возглавлял Максим Нефьодов. Увольнение Нефьодова премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил плохими показателями по поступлениям в государственный бюджет.

Нефьодов в ответ заявил, что доходы таможни и не могли возрасти, учитывая падение промышленного роста и ревальвацию гривны. “Бывали случаи, когда у меня спрашивали, нельзя ли побороться с контрабандой так, чтобы денег стало больше. Понятно, что это формировало негативное впечатление о нас, потому что таможня приносила плохие новости. Поэтому реакция Зеленского в парламенте более эмоциональная, чем подтвержденная какими-то цифрами”, – считает экс-руководитель ведомства.