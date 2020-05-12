Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

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12.05.2020, 6:30, Новости дня

Вероятный набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) сформирован, сообщил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

«На данный момент у нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения», – сообщил гендиректор ЦАГИ в интервью РИА «Новости».

«Важным требованием для такого самолета является обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива двигателя на сверхзвуковой крейсерской скорости полета. Выбор типа двигателя и характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории для минимизации потерь тяги оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики СГС», – сказал Сыпало.

По его словам, очевидно также, что к критическим параметрам относятся технологии снижения шума выхлопной струи, вентилятора и планера в условиях взлета и посадки.

В апреле Минпромторг РФ объявил тендер на разработку концепции сверхзвукового гражданского самолета (СГС), работы планируется провести в 2020-2021 годах.

Напомним, в январе 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160.

Позднее стали известны предварительные характеристики нового российского сверхзвукового авиалайнера, также были раскрыты сроки появления в РФ таких самолетов.



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