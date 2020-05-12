 

Маски и перчатки будут продавать на всех станциях метро и пригородных кассах

12.05.2020, 6:26, Новости дня

К работе в Москве сегодня могут вернуться около полумиллиона человек. Это работники промышленных предприятий и строители. Власти столицы вводят первые послабления.

Чтобы снизить уровень распространения заболевания, жители и гости столицы обязаны носить защитные маски и перчатки в любом виде общественного транспорта, в том числе и в такси. Иначе придётся заплатить штраф.

Оштрафовать на пять тысяч рублей могут даже тех, у кого нет какого-то одного средства защиты из набора.

"12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и в перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в масках или только в перчатках тоже будет считаться нарушением. В рамках поручения мэра Москвы мы открыли точки продаж масок и перчаток на всех станциях метро, во всех работающих вестибюлях. Сейчас торговых точек, где можно купить средства защиты, уже 966. Это и кассы, и торговые павильоны, и вендинговые аппараты. А с учетом касс пригородного сообщения каналов продаж масок и перчаток уже практически полторы тысячи", — заявил Юлия Темникова, заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Тем временем в РФ за весь период пандемии выявлено более 220 тысяч случаев заболевания, из них в Москве почти 116 тысяч. Вылечить российским медикам удалось около 40 тысяч пациентов. Все они выписаны из стационаров.

В стране провели свыше пяти с половиной миллионов тестов на коронавирус. Кстати, эксперты назвали факторы, которые могут повлиять на точность проверки. Это, к примеру, несоблюдение условий подготовки. Минимум за три часа до процедуры пациент не должен есть, пить или полоскать горло, сообщает телеканал "Россия 24".



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