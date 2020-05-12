На Колыме разрешили гулять и ходить в торговые центры, общепит пока закрыт

12.05.2020, 6:26, Новости дня

В Магаданской области, где за сутки не выявили ни одного нового случая коронавируса, власти решили ослабить ограничения. Сегодня в регионе заработают торговые центры и косметические салоны, а жителям разрешат прогулки на свежем воздухе. Масочный режим продлили.

Пробежка на свежем воздухе по улицам Магадана теперь официально разрешена с оговоркой: все спортивные занятия возможны, но не массово. Горнолыжная школа официально закрыта, сезон свернули раньше обычного и полностью перешли на онлайн-занятия. Теперь здесь готовятся к следующей зиме.

"Даются детям задания, они выполняют общефизические упражнения, скидывают свои тренировочные процессы. Обсуждаем, кому какие нагрузки добавить", — говорит старший тренер Русской горнолыжной школы в Магадане Олег Земледух.

В Магадане официально разрешили работы торговых центров и косметических салонов. Заведения общепита по-прежнему закрыты. Усилен масочный режим, теперь маска обязательна не только в магазинах, но и в общественном транспорте. Их наличие должен проконтролировать водитель.

Масок и перчаток в Магадан завезли в избытке. Два миллиона масок доставил только последний самолет из Китая. Так что теперь их продают повсюду, а пожилым людям раздают бесплатно.

На смягчение режима в Магаданской области пошли, проанализировав уровень заболеваемости; по общероссийским меркам он низкий. При этом в регионе большое количество свободного коечного фонда.

"Все больные за последнее время были из так называемой группы риска — те, кто так или иначе контактировал с ранее зараженными, те, кто находился в очаге, — говорит магаданский губернатор Сергей Носов. — Мы видим, что ситуация на данный момент управляемая. Я думаю, что масочный режим, особенно в последнее время, дает положительные результаты".

По официальным данным, сейчас на Колыме COVID-19 заразилось больше 160 человек, трое умерли, около 90 человек выздоровели. Расслабляться пока рано, считают медики, хотя крупные очаги распространения инфекции, как в артели в Ягоднинском округе, выявили вовремя. Тем не менее в Ягодниском и соседнем Сусуманском округе ограничения пока сохранятся в полном объеме.

"Несколько крупных очагов по инфекции закончились. Тем не менее каждый день у нас в инфекционный госпиталь поступает от пяти до семи человек с подозрением на COVID, с подтвержденными диагнозами", — говорит главный внештатный инфекционист Магаданской области Елена Кузьменко.

Дальнейшее ослабление режима на Колыме будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Строгий масочный режим пока продлен до 25 мая. Сейчас власти также решают проблему организации летнего детского отдыха; пока неясно, когда заработают детские лагеря и в Магаданской области, и за ее пределами.

