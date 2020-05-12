Мнение: А как там живут наши победители Майдана?

12.05.2020, 6:18, Разное



Смешно, правда? Ну, серьезно, во-первых, про Украину теперь не слышно от слова "совсем". Соловьев выгнал Ковтуна, Зеленский доказал, о чем говорили ватники все это время – потому что хрен с ними с маленькими украинцами, но Саакашвили опять взяли, истинный же свидомый патриот, ага, в обойму. Впрочем, самое веселое другое. Мало того, что товарищи уже не палятся, откровенно замыливая собственные преступления, так впереди же выборы в США, а у Трампа бомбического компромата на демократов все больше и больше. Ну, правда же, Слава Украине, нет?

Во-первых, если кто-то забыл, когда в соседней стране все радостно скакали, одним из лозунгов у них был "Захотим, поставим еше власть!". Потом Порошенко разогнал недомайдан против себя, потом… ну, вот оно потом. В стране задница, коррупция, вирус и безнадега – а чего-то тишина, разом больше никого не богато.

Впрочем, это ладно, есть еще и во-вторых! Ведь когда Зеленский дебатировал с Порошенко, он орал, что он его приговор. И мы с вами отлично знаем, что Порошенко очень разбогател – так получилось – пока был президентом. Да и в целом, за ним такой шлейф, что бери и копай. Да, там прямо сейчас ничего нельзя найти о событиях 2014 года, хотя про "небесную сотню", которую, это уже не секрет, расстреливали те, кто и организовывал Майдан – не писал только ленивый. Плюс, повторюсь, у товарища Трампа много-много вкусного и на эту тему тоже.

Кстати, так, чисто, что называется, поржать – на Украине есть даже Генеральная прокуратура!

Хотя, конечно, все это фигня. В том смысле, что уже шестой год мы наблюдаем, как Майдан сделал жизнь простых людей лучше, согласитесь? Так наблюдаем, что Украина фактически похоронила не только репутацию наших либералов (Соболь признала, что Крым не наш и окончательно угробила себя с Навальным), но и разваливает США!

Но самое обидное, закончим с того, чем начали – всем уже итак становилось пофигу на Нэньку, а в текущем шухере – просто теперь наплевать. Правда, с одной поправкой – и кризис пройдет, и шухер. А уголовные дела на этих товарищей останутся. И, конечно, тому же Порошенко надо всегда помнить, что у его хозяев шарфиков на всех хватит. Доказано товарищем Березовским.

Счастья вам.