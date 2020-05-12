В Конгрессе США призвали администрацию Трампа ужесточить санкции против России

12.05.2020, 6:08, Новости дня

Американские законодатели внесли в Конгресс США резолюцию с призывом к администрации Дональда Трампа ввести санкции против российских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Резолюция внесена в Конгресс США председателем комитета по иностранным делам Элиотом Энгелом (член Демократической партии от штата Нью-Йорк) и старшим республиканцем комитета Майклом Макколом (от штата Техас), передает ТАСС.

Санкции предлагается вводить в рамках так называемого «акта Магнитского».

Ранее в МИД РФ призвали США прекратить «бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла».