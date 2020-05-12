 

Google перенесла выпуск смартфона Pixel 4a на начало июня

12.05.2020, 5:53, Разное

Относительно недорогой смартфон Google Pixel 4a могли представить в середине мая. Согласно последним данным, покажут новое мобильное устройство в начале июня.
Сообщивший о переносе премьеры бюджетного девайса Pixel 4a информатор не назвал причины, по которым перенесли мероприятие. Американская корпорация Google собиралась провести форум разработчиков I/O 12-14 мая, но эти планы нарушила пандемия нового коронавируса. Не исключается, что IT-гигант хотел показать девайс именно на данной конференции.

Согласно новым данным, американская технологическая корпорация 3 июня продемонстрирует бета-версию операционной системы Android 11, тогда может пройти демонстрация смартфона Pixel 4a. Об этом свидетельствует недавно опубликованный тизер к предстоящему событию.

За последнее время на просторах мировой Сети инсайдеры опубликовали достаточное количество данных о новом смартфоне. Ныне известно, что разработчики оснастили его OLED-дисплеем на 5,81 дюйма с круглым вырезом для селфи-камеры, процессором Qualcomm Snapdragon 730, аккумуляторной батареей емкостью 3080 мАч и 8 Гб оперативной памяти. Основная камера получила разрешение на 12,2 Мп и обладает возможностью делать хорошего качества изображения.



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