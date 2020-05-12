Мнение: Найден линкор “Невада”

12.05.2020, 5:45, Разное

Сегодня были найдены останки американского линкора "Невада".

Линкор получил сильные повреждения в ходе атаки японцев на Перл-Харбор, сев на грунт.

Спустя год закончил ремонт и и принимал участие боях на Тихом Океане в 1943 году, затем был отправлен к берегам Нормандии, где участвовал в операции "Оверлорд" обстреливая немецкие береговые укрепления, а затем снова вернулся на Тихий Океан, где поддерживал высадки на Иводзиму и Окинаву, где корабль получил повреждения от атак камикадзе и дружественного огня.

Подробнее об истории корабля можно почитать например вот здесь https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:USS_Nevada_(1914) В общем, корабль достаточно заслуженный, немало пострелявший (что примечательно, на "Неваде" стояли орудия главного калибра с уничтоженных в Перл-Харборе "Аризоны" и "Оклахомы")и по японцам и по немцам, правда все больше по береговым целям.



"Невада" проходит Панамский канал. 15 февраля 1923 года.



"Невада" отходит от горящего строя линейных кораблей.



Горящая "Невада" после нападения японцев на Перл-Харбор.



"Невада" покидает Перл-Харбор отправляясь на ремонт на Западное побережье США. Апрель 1942 года.

В Карсон-Сити есть мемориальный музей посвященный этому линкору.



Списки убитых с "Невады" в Перл-Харборе.



Линкор "Невада" обстреливает позиции японцев на острове Иводзима.



"Невада" в 1944-м году. Старый линкор (введен в строй еще в 1916-м году, после чего принимал участие в Первой мировой войне) к этому времени изрядно модернизировали, добавив большое кол-во зенитных орудий и пулеметов.



В общем, с 1941 года, вполне достойно повоевал.

После войны был выведен из состава флота. И сначала "Неваду" использовали во время испытания ядерного оружия на атолле Бикини во время операции "Crossroads".

Корабль был сильно поврежден после двух ядерных взрывов, оставшись тем не менее на плаву, что показало его достаточно высокую живучесть.

В 1948 году был использован как корабль-мишень в районе Перл-Харбора, где его и потопили во время испытаний новых торпед.

Точное его место потопления было до недавнего времени неизвестно и вот спустя 72 года "Невада" вернулась из небытия. Корпус "Невады" лежит на глубине трех миль в 65 милях к юго-западу от Перл-Харбора.

Насчет радиоактивности корпуса, пока что ничего не сообщают.

Что примечательно, на дне вместе с "Невадой" лежит корпус танка.

Нельзя не отметить, что в последние годы подводные археологи добились больших успехов, найдя немало потопленных боевых кораблей, подводных лодок и транспортных судов.

Как показала недавняя находка "Армении", наши тут стараются от американцев не отставать (можно отметить, что на Балтике было найдено немало погибших подводных лодок времен ВОВ).

Каждая такая находка стирает небольшое белое пятно в истории, которое в исторических книгах обычно звучит как "точное место гибели неизвестно", что зачастую даже не дает понимание, где и как именно погиб тот или иной корабль.