Мнение: С кем борется российская “Партия Ковида”?

12.05.2020, 5:42, Разное

Последние год-два ко мне за комментариями регулярно звонят с… “Голоса Америки”. Я, естественно, никогда не отказываю (я вообще никому не отказываю в такой малости). Хотя, если честно, не знаю ни одного человека, кто бы слушал СЕГОДНЯ “Голос Америки”, не говоря уж о том, чтобы ссылался на какие-то их сообщения. Интересно – неужели есть такие люди? Если да – отзовитесь! Наверно, это какие-то “люди из бункера”, кто последние 30 лет не вылезал на поверхность и до сих пор уверен, что СССР никуда не делся, а Горбачев им криптоуправляет до сих пор (безусловно, с каждым годом их воззрения кажутся все более основательными).

Ну вот в этот раз корреспондент с ГА требовал моего мнения по поводу того, “почему в самый разгар эпидемии Путин отменяет самоизоляцию”, а также “не думаю ли я, что в России занижают смертность от коронавируса”. Последний вопрос более чем понятен – конечно, РФ с ее 2 тысячи “смертей от короны” за все время “бушующей эпидемии” – настоящее бельмо на глазу у всего цивилизованного мира.

Поскольку отвечать надо было быстро, я на ходу придумал целую Концепцию (политологическую, вестимо). А поскольку едва ли хоть кто-то из читателей получит шанс услышать меня по радио (сквозь шум глушилок, как положено!) – решил повторить здесь.

В общем, – сказал я, – налицо борьба двух “партий” в руководстве бедовой РФ; борьба, которая только что у нас на глазах вышла поверхность. Условно можно их обозначить как “Партия карантина” (она же региональная, во главе с Собяниным) – и партия, которую можно было бы назвать “Давайте спасем экономику”, но, поскольку во главе ее Путин, то честнее было бы ее обозначать как “Давайте поскорее проведем голосование по поправкам в Конституцию!”. Ведь Путину, понятно, на экономику накласть, у него давно одна идея-фикс – это самое Голосование.

Тут корр стал довольно беззастенчиво навязывать мне собственную “концепцию”: “Но вы же согласны, Алексей, что в России просто записывают всем умершим от ковида любые другие причины смерти, только не ковид?!” Я отвечал уклончиво – типа, как знать, где тогда скандалы от безутешных родственников, где, наконец, сами трупы…

И продолжил свою теорию: похоже, говорю, что условные “партия ковида” и “партия голосования”, как и положено в России, оседлали каждая свой, ОТДЕЛЬНЫЙ параметр “чудовищной эпидемии” – и каждая корячит цифры по нему в ту сторону, которую считает нужной.

Скажем, “партия ковида” взяла под свой контроль статистику по так называемым “зараженным” (не путать с заболевшими). Поскольку в интересах партии, чтобы карантин длился как можно дольше (желательно – всегда), ей, естественно, надо запугивать народ. Что достигается элементарно, при желании даже без мухлежа – просто за счет увеличения масштабов тестирования. Больше тестов – больше “зараженных”. Впрочем, партии этого мало – поэтому она уже с месяц назад, устами своего спикера Раковой, объявила, что в “ковидные” не только можно, но и нужно записывать… даже тех, у кого ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ тесты. Просто по “иным показаниям”. А то и просто всех, у кого зафиксирована ОРВИ.

Естественно, с такими усилиями Россия в “соревновании” с другими странами из отстающих быстро вырвалась почти в самые передовые (сегодня впереди только США – успех!)

А вот “партия голосования” не стала тягаться с “партией ковида” за статистику заражений – она поступила более мудро и взяла под свой контроль статистику по умершим. Ее резон тоже понятен и прост: чем менее вирус смертелен – тем, стало быть, он безопаснее; а это значит, что бояться нечего, и всем – и ковидным, и бессимптомным – можно смело идти голосовать за никому (кроме одного всем известного Лица) не нужные поправки!

Ну и возникает уникальная ситуация: одни всеми силами раздувают статистику по зараженным, другие с неменьшим пылом утрамбовывают статистику по умершим, те и другие – при погонах с большими звездами, соль российской земли, элита и самые приближенные. В результате на глазах у изумленного мира пропасть между “заразными” и умершими в статистике по России растет с каждым днем, приближаясь к каким-то совсем уж неприличным значениям. Но до этого в России никому нет дела – тут увлекательная игра “тянитолкай”.

И завершая свой спич перед почтительно умолкнувшим журналистом ударным пассажем: “Такое, мой друг, возможно только в России: очень похоже, что здесь одновременно работают два противоположных подхода к “страшному вирусу” при диагностике. При начальном тестировании – есть указание записывать в “ковид” даже то, что никаких признаков ковида не имеет и даже не подтверждается лабораторно; а вот при тестировании умерших – есть указание действовать строго наоборот: даже при наличии всех признаков ковида – писать, что это не ковид”. Диалектика!

“Все это, конечно, не более чем гипотеза”, – поспешил я добавить. Но корр “Голоса Америки” уже повесил трубку.