“Проект”: сотни курсантов заразились на репетициях парада

12.05.2020, 5:23, Новости дня

Сотни участников репетиций парада в честь 75-летия Победы в Москве, в том числе несовершеннолетние курсанты военных училищ, заразились коронавирусом. Это утверждает издание "Проект" со ссылкой на курсантов и их родственников, информацию частично подтверждают и в самих училищах.

Традиционный парад, который планировалось провести на Красной площади 9 мая, не состоялся. Президент Владимир Путин в середине апреля перенёс его из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Однако до отмены парада прошли несколько его репетиций, на которые приезжали тысячи военнослужащих и курсантов из разных городов России.

"Последняя репетиция парада на подмосковном полигоне «Алабино», который в точности повторяет центральную площадь России, прошла 16 апреля — к этому моменту Москва и область уже почти 20 дней сидели в самоизоляции" – пишет "Проект". Позднее в этот же день Путин заявил об отмене парада.

К этому моменту несколько воспитанников суворовского училища из Твери уже испытывали симптомы болезни. После возвращения в Тверь у десятков суворовцев выявили коронавирус. Минобороны сообщало о 8 заболевших, по данным "Проекта", их на порядок больше.

Также заразились десятки курсантов Нахимовского училища и Военного университета минобороны. В министерстве признавали случаи заражения в этих учебных заведениях, однако "Проект" также утверждает, что заражённых было намного больше. Издание также утверждает, что есть заболевшие и в ряде других учебных заведений и в Преображенском полку. В минобороны эти утверждения не комментировали.

"Именно репетиции и привели к массовому заражению среди военных и курсантов, уверены все собеседники, с которыми «Проект» говорил при подготовке этого материала" – говорится в статье. Ранее в соцсетях публиковались видео военных на репетициях в Алабино. На них видно, что не соблюдалась социальная дистанция, не все носили маски.

Всего, по официальным заявлениям Минобороны, в российской армии на 6 мая коронавирусом были инфицированы 1506 военнослужащих, а также 1182 курсанта и 228 воспитанников довузовских учебных заведений. "Проект" утверждает, что не менее 300 из них заразились во время репетиций, предполагая, что это число может быть большим.