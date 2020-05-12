Путин: c 12 мая начнётся смягчение режима ограничений

12.05.2020, 5:23, Новости дня

Россия «подошла к смягчению режима ограничений», введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил 11 мая президент Владимир Путин на совещании с правительством.

По мнению Путина, введение так называемого режима самоизоляции и нерабочих дней позволило затормозить распространение инфекции.

При этом 11 мая выявлено самое большое за всё время число новых инфицированных за сутки – более 11 тысяч. Путин дал понять, что причина роста выявленных случаев заражения, в том числе, в росте числа тестов.

Как сказал Путин, введение режима самоизоляции в конце марта позволило выиграть время для того, чтобы подготовить систему здравоохранения к пику эпидемии. По словам президента, это позволило сохранить «тысячи жизней».

Путин заявил, что режим нерабочих дней с 12 мая на всей территории России продлён не будет. Путин сказал, что с 12 мая должна возобновиться работа промышленных предприятий.

Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и бизнеса.

В два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком – оно составит более 6 тысяч рублей. Всем семьям с детьми до 3 лет в течение 3 месяцев будут выплачивать по 5 тысяч рублей.

Семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Ровно такую сумму предлагал выплатить семьям с детьми в своём плане «5 шагов для России» оппозиционер Алексей Навальный. Он, впрочем, предлагал выплатить и 20 тысяч на каждого взрослого – такого решения принято не было.

Путин объявил также о льготных кредитах для предприятий и организаций, которые не будут сокращать сотрудников и о налоговом вычете для индивидуальных предпринимателей.

Решение о конкретном графике выхода из карантина будут принимать региональные власти. В частности, в Москве с 12 мая начнут работать предприятия промышленности и стройки, при этом прогулки и перемещение людей без уважительных причин по прежнему будут запрещены. По данным Русской службы Би-би-си, во второй половине мая карантин в Москве могут ослабить.

По словам Путина, смягчение ограничений должно быть поэтапным. «Выход из режима ограничений быстрым не будет», – заявил президент. Он подчеркнул, что по всей стране по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия. Пожилых людей Путин призвал по-прежнему оставаться дома.

Обращаясь в конце своего выступления к россиянам, Путин сказал, что они уже «многое сделали и многое одолели», и призвал их по-прежнему соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

По официальным данным, в России выявлено более 220 тысяч случаев инфекции, умерли более 2 тысяч человек.