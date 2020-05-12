Мнение: Решающее слово

12.05.2020, 5:20, Разное

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил о том, что решающее слово при принятии решения по снятию ограничений будет оставаться за врачами.

Одна эта фраза сразу так бьет в глаза, что мимо нее пройти просто невозможно. Что в ней не так?

Путин пошел на государственное преступление, узурпировав власть дважды. Первый раз – в результате преступного сговора с Медведевым, о чем Медведев сообщил еще в 11 году – "…Владимир Путин и Дмитрий Медведев объявили, что намерены поменяться после президентских выборов местами: Путин планирует вернуться на президентский пост, Медведев же должен возглавить правительство. По словам Медведева, они договорились об этом уже очень давно…" Медведев вообще не способен держать язык за зубами, будучи кладезем вполне конкретной информации, которую как правило, простым смертным никогда не докладывают. Второй раз узурпация произошла буквально вот-вот, когда в предельно произвольном и незаконном порядке были приняты поправки в конституцию, которые дают Путину право быть президентом еще два срока.

Власть для этого человека – абсолютное всё. Природа власти всегда одна – ты и только ты принимаешь решение, любое посягательство на это право ты рассматриваешь, как покушение лично на себя. Уже поэтому скромное решение постоять в сторонке, пока врачи будут принимать решение, а ты его смиренно примешь – ну нелогично. Так не бывает.

Кроме того, есть прямая ответственность руководителя государства в отношении вопросов, от которых зависит благополучие миллионов людей и всей социальной системы в целом. Ты и только ты обязан принимать решение, это не только твое право, но и твоя ноша, которую ты передоверить никому не можешь. Это политическое решение, а никак не медицинское. Врачи могут тебе высказать свое мнение, причем оно может быть неоднозначным, а возможно, и противоречивым. Но врачи видят ситуацию со своей колокольни. Политик, а тем более глава государства обязан видеть проблему в целом, в балансе и увязках. И поэтому он (и только он) принимает окончательное решение.

Но Путин привычно прыгает в кусты. Я не я. Это они решили. Я в этом ничего не понимаю, а потому целиком и полностью поддерживаю решение специалистов, каким бы оно ни было.

Если прораб выслушает мнение специалиста, а оно вдруг окажется неверным и приведет к аварии, катастрофе или гибели людей – то угадайте с одного раза, кого будут таскать следователи? Работягу-специалиста или прораба? Принятие решений – это прерогатива людей, которые решения принимают. Любая попытка "соскочить" и спрятаться за чужими спинами – это трусость в чисто человеческом смысле и некомпетентность в управленческом.

Но другого президента у нас пока нет. Есть только это трусливое существо, которое никогда не готово брать на себя ответственность, спихивая ее на кого-то другого.