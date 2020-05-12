 

Боевики обстреляли жилой квартал в Авдеевке – штаб ООС

12.05.2020, 5:18, Новости дня

Вчера боевики обстреляли жилой квартал в Авдеевке Донецкой области. Об этом 11 мая сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

“Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Так, вчера, 10 мая в Авдеевке вражеская граната от АГС-17 разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками была повреждена крыша частного дома”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что в результате преступных действий боевиков никто из мирных жителей не пострадал.

#ООС #Операція_ОСЗбройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати житлові квартали населених пунктів…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 11. mai 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Эксперт – даже в тяжёлые времена у Москвы и Эр-Рияда общие цели

22.04 / Инфекционист одобрил профилактику коронавируса промыванием носа солью

01.04 / Путин анонсировал заявление по новым мерам поддержки экономики

16.04 / Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» вступился за Чулпан Хаматову

29.04 / Страны мира возобновляют производство при соблюдении социального дистанцирования

21.04 / Стало известно об инициативе по досрочному сокращению добычи нефти

30.04 / Трамп заявил, что США “очень скоро” начнут проводить 5 млн тестов на коронавирус в сутки. В минздраве ответили, что это невозможно

22.04 / Силуанов заявил о медленном освоении средств на оснащение региональных больниц

03.05 / В Харькове избили журналиста, который заявил о нарушении самоизоляции

10.05 / Стало известно о переживаниях Трампа и страхах его советника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска