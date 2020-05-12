ФБР считает, что китайские хакеры пытаются выкрасть секрет вакцины против COVID-19 – The New York Times

12.05.2020, 5:18, Новости дня

Федеральное бюро расследований совместно с Агентством национальной безопасности США собираются объявить предупреждение Китаю в связи с попытками хакеров похитить данные, относящиеся к разработке вакцины против COVID-19, об этом 11 мая сообщило издание The New York Times.

В проекте предупреждения, которое, по словам источников газеты, будет обнародовано в ближайшие дни, говорится, что Китай с помощью незаконных методов ищет ценные данные об интеллектуальной собственности в сфере здравоохранения, связанной с вакцинами, лечением и тестированием на коронавирус. Под угрозой как университетские, так и частные лаборатории США.

Американскому киберкомандованию могут поручить ответить на попытки китайских хакеров проникнуть в компьютерные сети, отмечает издание.

Помимо Китая, попытки кибератак на научные центры США предпринимают Иран, Вьетнам и Южная Корея, отмечается в публикации.

В течение последних месяцев представители ФБР посещали крупные университеты страны и предоставляли руководству сведения об уязвимостях в компьютерных сетях.

Национальный центр по кибербезопасности Великобритании и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США 5 мая заявили о росте числа хакерских атак на организации, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса. В апреле об увеличении числа кибератак на учреждения, которые занимаются исследованиями коронавирусной инфекции, сообщало ФБР. Ни США, ни Великобритания не называли страны, которые, предположительно, стоят за этими атаками.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. В мире работают над 119 проектами вакцины против коронавируса, сообщила 28 апреля Лондонская школа гигиены и тропической медицины.