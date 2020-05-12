В Черкасской области за сутки умерло три человека с COVID-19

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12.05.2020, 5:18, Новости дня

В Черкасской области за прошедшие сутки умерло три человека с COVID-19. Об этом 11 мая на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

В инфекционной больнице скончалась 83-летняя жительница Черкасс. У нее были тяжелая форма инсульта и пневмония.

Также с пневмонией умер 72-летний мужчина. Он был переведен в инфекционную больницу из хирургического отделения городской больницы.

Еще одной жертвой COVID-19 стал 43-летний житель Черкасс. Помимо коронавируса, у него был сахарный диабет.

По словам Боднара, в общей сложности в Черкасской области зафиксировано 342 случая инфицирования коронавирусом. За последние сутки зарегистрирован один случай COVID-19 – в Каневе. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 15 смертей от коронавируса. При этом выздоровело уже 206 местных жителей.

Друзі, на сьогодні в області 342 випадки інфікування коронавірусом. За добу +1: м. Канів. Але, на жаль, маємо 3…

Posted by Роман Боднар on Esmaspäev, 11. mai 2020

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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