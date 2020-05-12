Мнение: Если создателя проекта “Омбудсмен полиции” в хирургии будут резать, он выживет?!

12.05.2020, 5:15, Разное

Воронцов, автор проекта “Обмудсмен полиции”, в хирургии в 20 больнице. У него острый приступ панкреатита. Случается он обычно по двум причинам: прием крайне вредной пищи и горячительных напитков или же жесточайший стресс. У Воронцова, видимо, стресс. В настоящий момент решается – нужна ли ему операция. По другим данным – воспаление желчного пузыря. Спровоцировано тоже стрессом. Но вероятнее всего – поджелудочная. Если ее проведут, не факт, что он выживет. И такой исход – совсем нехорошо, согласитесь. Для всех.

История мутная, и не хотелось ничего писать о ней, но просят люди. У меня же куча знакомых оперов и следователей (я с ними работал годами – писал статьи о работе, заметки на полях), и некоторые заступились за г-на Владимира Воронцова. У меня отношение к нему неоднозначное. Замечен в откровенных фейках. Двери не открывал органам, вынуждал их пилить автономной болгаркой. Но некоторые, видите ли, уверены, что дело шито белыми нитками. Сам Воронцов отрицает обвинения в вымогательстве. Собственно, дело 2017 года – почему только сейчас дали ход?! Ну и дадим слово врачам из больницы номер 20, где есть спецблок для тех, кого привезли из ИВС.

Обычно операцию делают, когда есть четкое подтверждение панкреонекроза. Но кто знает, что там решат. Может, он в самом деле болен? Может, не очень. И отлежался бы на капельницах. Может, в самом деле, вымогатель. Может, не очень. Но не верю я в такое зло – что зарежут на операционном столе. А некоторые говорят – могут. Не те времена, извините.

Вообще, и статью пришить и сделать операцию в тюремной больнице, и положить в психушку на несколько лет, можно практически любого. Но хочется надеяться, что преследуются настоящих преступников, а не всех подряд.

В хирургию его увезла скорая. Под стражу Воронцов помещен до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ (“Вымогательство группой лиц”). По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. В квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали бойцы спецназа. Вину обвиняемый не признает.

У Воронцова – сотни тысяч подписчиков в соцсетях и тг-канале. Надо человека вылечить нормально, а потом судить, если виноват. Хорошо бы независимые доктора прибыли – и поставили свой диагноз, нужна операция или нет. Есть честный и независимый доктор в России, готовый выступить непредвзятым правозащитником. Пусть приедет – и оценит состояние здоровья человека. И обвинители и защитники должны быть согласны – это будет правильно.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2856