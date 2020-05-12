Автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ введен в эксплуатацию

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12.05.2020, 5:10, Новости дня

Пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщила, что совместная российско-китайская компания получила от министерства строительства разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ.

Уточняется, что работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, передает РИА Новости.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов поблагодарил строителей, которые всего за три года смогли соединить Россию и Китай  автомобильным мостом.

Ожидается, что пассажиропоток в сутки составит около 5,5 тысячи человек.

 



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