Автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ введен в эксплуатацию

12.05.2020, 5:10, Новости дня

Пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщила, что совместная российско-китайская компания получила от министерства строительства разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ.

Уточняется, что работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, передает РИА Новости.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов поблагодарил строителей, которые всего за три года смогли соединить Россию и Китай автомобильным мостом.

Ожидается, что пассажиропоток в сутки составит около 5,5 тысячи человек.