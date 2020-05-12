 

Более 4 млн ипотечных заемщиков в США попросили об отсрочке

12.05.2020, 5:10, Новости дня

По данным Ассоциации ипотечных банкиров США, около 4 млн американских домохозяйств, или 7,9% ипотечных заемщиков попросили отсрочки по платежам по состоянию на 3 мая. При этом специалисты ожидают дальнейшего роста показателя.

"Доля кредитов с отсрочкой платежей увеличилась”, – сообщил главный экономист MBA (Mortgage Bankers Association) Майк Фратантони, – “Учитывая недавний всплеск безработицы, не будет ничего удивительного, если цифры продолжат расти”. По словам Фратантони, количество звонков на горячии линии для замещиков неуклонно продолжает расти.

Специалисты указывают на то, что неделей ранее доля заемщиков, попросивших об отсрочке составляла 7,5%. А месяц назад она находилась на уровне лишь 4%.

Предоставление отсрочки по ипотеке – один из пунктов правительственной помощи в США. Заемщик может попросить о кредитных каникулах на срок до 12 месяцев. Однако ни о каком “прощении” платежей речь не идет – пропущенные выплаты банки будут компенсировать за счет продления срока действия кредита, а значит и увеличения процентов по нему.



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