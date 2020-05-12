 

На «Восточной верфи» во Владивостоке произошел взрыв

12.05.2020, 4:53, Новости дня

На судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке во вторник произошел взрыв газового баллона, сообщил директор верфи Олег Сиденко.

«Произошел хлопок газового баллона. Ни один заказ верфи не пострадал, все произошло на открытом воздухе. Один человек получил ожоги, ему оказана медицинская помощь», – приводит слова Сиденко ТАСС.

Он добавил, что в настоящий момент ведется расследование инцидента.

«Восточная верфь» расположена в черте Владивостока на берегу бухты Малый Улисс залива Петра Великого.

Напомним, 2 мая газовый баллон взорвался в Находке, во время огневых работ на крупнейшей в РФ плавбазе «Всеволод Сибирцев».

Еще один взрыв в порту Находка произошел 2 ноября 2019 года на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, еще один утонул на глазах у экипажа. Вероятную причину гибели людей назвали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.



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