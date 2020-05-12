Во время сна человеческий мозг воспроизводит прошедший день

12.05.2020, 4:40, Новости дня

Эксперты выяснили, что во время сна человеческий мозг повторяет нервные импульсы, которые в течение дня с ним происходили.

Обнаружилось, что этот процесс необходим мозгу, чтобы запоминать конкретные события. В новом эксперименте ученых приняли участие пациенты с тетраплегией-параличом большей части тела. Во время исследования крошечные микроэлектродные решетки были имплантированы в мозг двух испытуемых с тяжелыми травмами позвоночника. Добровольцы должны были играть в виртуальную игру и воображать перемещение курсора в необходимой для игры последовательности. После выполнения этой задачи участники эксперимента имели время на сон.

В этот период ученые заметили, что во время сна мозг повторял игровые паттерны. По мнению ученых, такое явление – это доказательство того, что мозг способен воспроизводить информацию после обучения.