Мнение: Цензура на Яндексе: уже не скрываются

12.05.2020, 4:25, Разное

Красота какая! Поместил этот текст – про выступление Путина, “Все мозги разбил на части” – как обычно, на Яндекс.Дзен. Смотрю – продвижения нет! Спрашиваю, в чем дело. Мне говорят: “Продвижение публикации ограничено… из-за кликбейта!” То есть “заголовок обманывает ожидания читателей”. Причем, типа “ничего сделать нельзя, приговор окончательный”.

Цензура у тварей, что тут скажешь. Причем предлог лепят первый пришедший в голову – все равно, типа, ничего не сделаете. В следующий раз, наверно, напишут “ваша публикация задевает нежные чувства матерей с детьми”. Или “ветеранов ВОВ”. Анастасию Миронову, кстати, таким образом вообще выперли с Дзена: у нее там было 15 тысяч подписчиков, на каждой публикации по 50-100 тысяч просмотров – но это никого не взволновало, “Яндексу деньги не нужны”: у нее вообще ВО ВСЕХ публикациях нашли тот самый “кликбейт”. Даже в тех, которые имели по 100 тысяч дочитываний. Миронова им писала – ну как же так, смотрите, сто тысяч человек прочитало до конца, по вашим же сведениям – значит, их ожидания не были обмануты? Значит, им понравилось?

Бестолку. Миронова упорная – тот канал бросила, завела себе новый на Дзене; писала-писала – монетизацию ей так и не включили. Хотя вроде “по правилам” надо, чтобы за одну хотя бы неделю набралось 7000 дочитываний – а у нее только у одной новой публикации было 50 тысяч. Она жаловаться – ну ей тут же и на этом канале нашли “кликбейт” почти везде.

Я пока держусь там чисто из любопытства – что еще придумают?

Поместил этот материал… на Дзен. “Цензура на Дзене”.