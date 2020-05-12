 

Washington Post – коронавирус обезлюдил общественный транспорт по всему миру

12.05.2020, 4:20, Новости дня

Пандемия коронавируса привела к тому, что пассажиропоток в общественном транспорте резко сократился по всему миру, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что теперь отрасль столкнётся с проблемой, связанной с недоверием граждан к безопасности такого перемещения. Примером успешного преодоления этой проблемы может стать Южная Корея, где проводится активная дезинфекция, а также поощряется массовое ношение масок пассажирами.


Reuters

Распространение коронавируса вынудило прекратить перемещения, пишет The Washington Post: автобусы, метро и поезда по всему миру пустуют. Как отмечает издание, старейшие и известнейшие узлы общественного транспорта, такие как метро в Лондоне, Париже и Токио переживают спад пассажиропотока на 90 процентов.

Эксперты считают, что перед общественным транспортом зреют две проблемы: как восполнить большую потерю прибыли и как убедить пассажиров в том, чтобы вернуться к использованию общественного транспорта. Согласно данным Всемирного банка, люди теперь охотнее пересаживаются на личный транспорт.

Данные городского приложения Moovit показывают, что в крупнейших американских и европейских городах пассажиропоток на всех видах общественного транспорта упал более чем на 80 процентов. Похожая ситуация наблюдается и в ряде азиатских стран, например в Сингапуре и в КНР. Как пишет The Washington Post,  пассажиропоток в метро Нью-Йорка в апреле сократился на 91,2 %, по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в московском метро — на 82 %.

При этом, если у обычных людей есть выбор, пользоваться общественным транспортом или нет, то у работников этой сферы выбор отсутствует, отмечает издание. По мнению экспертов, хороший пример того, как можно возобновить работу общественного транспорта и вернуть уверенность пассажирам, демонстрирует Сеул. Государственная кампания инструктирует пассажиров носить маски и часто мыть руки: кроме того, на загруженных станциях сотрудники метрополитена обрабатывают руки пассажиров дезинфекционным средством. Вагоны и станции сеульского метро проходят дезинфекцию на ежедневной основе. В Гонконге помощь в дезинфекции станций метро оказывали роботы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Сенатор обвинил Запад в попытке спровоцировать протест в РФ критикой поправок в Конституцию

01.05 / Трамп объявлял ультиматум саудовскому принцу, вынуждая его снизить добычу нефти – Reuters

23.04 / Число инфицированных короанавирусом в Турции превысило 100 тысяч

26.04 / В Кремле ответили на вопрос о будущем автопрома в период коронавируса

29.04 / Чернобыль и пандемия: какова цена лжи?

31.03 / Госдума одобрила уголовную ответственность за фейки, повлекшие тяжкие последствия

05.05 / Генконструктор РКК «Энергия» умер в больнице в Коммунарке

08.04 / Росгвардия выразила готовность принять пациентов с коронавирусом в своих госпиталях

27.04 / Гетманцев об увольнении Верланова: Это решение Марченко. Теперь с него мы будем спрашивать о показателях поступлений

26.03 / Миру предрекли эпоху 20-долларовой нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска