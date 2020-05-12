В резиденции президента США собрались ввести «масочный режим»

12.05.2020, 4:08, Новости дня

Во избежание распространения коронавируса в резиденции президента Соединенных Штатов большинство сотрудников Белого должны будут носить медицинские маски или закрывать лицо другими способами, сообщила The Washington Post.

По сведениям неназванных источников издания в американской администрации, соответствующее распоряжение обнародуют в течение дня. При этом уточняется, что требование не будет распространяться на рабочие кабинеты – внутри них можно будет оставаться без маски. Надевать защитные средства нужно будет только «в общественных пространствах» на территории комплекса. Кроме того, по мнению источников издания, сам президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не станет носить маску, передает ТАСС.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США получено более 1,34 млн положительных результатов тестов на коронавирус, умерли более 80 тыс. человек.

Накануне появились сообщения, что вице-президент США Майкл Пенс ушел на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у пресс-секретаря Кэти Миллер – супруги советника президента США Стивена Миллера. Однако представитель Пенса опроверг эти сообщения.

Ранее коронавирус выявили у одного из помощников президента США, а также диагностировали и у личной помощницы дочери Трампа Иванки. Кроме того, на самоизоляцию ушел главный инфекционист США Энтони Фаучи.