Сотрудники Белого дома обязаны носить маски на работе

12.05.2020, 4:06, Новости дня

В понедельник Белый дом распорядился, чтобы все сотрудники, работающие в Западном крыле, носили маски. Такое решение было принято маски после того, как у двух человек был обнаружен коронавирус, сообщили представители администрации.

Новые рекомендации, опубликованные в докладной записке для президента в понедельник, отражают ужесточение процедур на высшем уровне правительства США из-за опасений, что Трамп и вице-президент Майк Пенс могут подвергнуться воздействию вируса. Военный камердинер Трампа и пресс-секретарь Пенса дали положительный результат на коронавирус на прошлой неделе.

73-летний американский президент заявил в понедельник, что не считает, что эти случаи свидетельствуют о том, что система Белого дома перестала работать. «Я не чувствовал никакой уязвимости», – сказал Трамп, и добавил, что считает ситуацию «очень хорошей».

Тем не менее, президент заявил, что воздержится от прямого контакта с Майком Пенсом, возможно, будет общаться с ним по телефону, в течение некоторого времени.

Сообщается, что Майк Пенс работал в Белом доме в понедельник, но не присутствовал на пресс-конференции, состоявшейся в Розовом саду. Официальные лица, которые посетили ее, были в масках, а выступающие использовали подиум, отличный от того, который использовал Трамп.

Президент Трамп выступал против масок и не носил их публично, хотя сказал, что пробовал использовать маски во время посещения фабрики по их производству в Аризоне на прошлой неделе.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что повышают меры предосторожности для людей, которые проводят время возле президента и вице-президента, возобновившие поездки за пределы Вашингтона. Дональд Трамп и Майк Пенс проходят тестирование на вирус ежедневно.

«В дополнение к социальному дистанцированию, ежедневным проверкам температуры, дезинфицирующему средству для рук и регулярной очистке всех рабочих мест каждый сотрудник, находящийся в непосредственной близости от президента и вице-президента, ежедневно тестируется на наличие COVID-19, как и любой другой посетитель», ­– заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.