Двое советников Гуайдо подали в отставку

12.05.2020, 4:06, Новости дня

Два советника лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо подали в отставку после того, как правительство президента Николаса Мадуро обвинило их в связях с неудачным «вторжением» наемников.

«Политтехнолог Хуан Хосе Рендон и его заместитель Серхио Вергара подали в отставку», – говорится в сообщении пресс-службы.

Хуан Гуайдо, глава Национального собрания Венесуэлы, признан более чем 50 странами действующим лидером страны и пытается вынудить Мадуро, который был переизбран в 2018 году на выборах, который многие считают фальсифицированным в пользу власти.

Мадуро поддерживают вооруженные силы, которые помешали попытке вторжения небольшой группы наемников чуть более недели назад.

Двое американцев были среди 45 человек, взятых в плен и обвиняемых в участии во вторжении, во время которого восемь человек были убиты.

Американцы – бывшие солдаты 34-летний Люк Денман, 34 года, 41-летний Айран Берри – были заключены в тюрьму и обвинены в «терроризме, заговоре, незаконном обороте оружия и (преступной) организации».

Пресс-служба Гуайдо сообщила, что он принял отставку Рендона – своего главного стратега и законодателя Вергара – «президентского комиссара» по управлению в кризисных ситуациях.

Режим Мадуро обвинил Гуайдо и президента США Трампа в том, что они стоят за вторжением, которое произошло рано утром 4 мая у северного побережья Венесуэлы.

В пятницу генеральная прокуратура Венесуэлы объявила, что пытается получить международный ордер на арест как Рендона, так и Вергара, которые живут в Соединенных Штатах, обвинив их в том, что они и Гуайдо подписали контракт с частной охранной фирмой SilverCorp USA, которой было поручено провести вторжение.

Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб также запросил ордер на арест основателя SilverCorp USA Джордана Гудро.

Рендон признался в интервью CNN, что подписал контракт с SilverCorp, хотя, по его словам, документ носил «исследовательский характер», и что никакой операции в Венесуэле не было дано добро. Он также отрицал причастность к ней Хуана Гуайдо.

В своем письме об отставке Рендон обвинил правительство Мадуро в искажении договора, описав его как «грубую манипуляцию», призванную «дать передышку» Мадуро от критики по поводу экономического коллапса страны.

Гуайдо назвал контракт фальшивкой, и что режим Мадуро ищет повод для его ареста.

Пока что прокурор Венесуэлы не выдал ордер на арест лидера оппозиции.