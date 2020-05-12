Двое советников Гуайдо подали в отставку
12.05.2020, 4:06, Новости дня
Два советника лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо подали в отставку после того, как правительство президента Николаса Мадуро обвинило их в связях с неудачным «вторжением» наемников.
«Политтехнолог Хуан Хосе Рендон и его заместитель Серхио Вергара подали в отставку», – говорится в сообщении пресс-службы.
Хуан Гуайдо, глава Национального собрания Венесуэлы, признан более чем 50 странами действующим лидером страны и пытается вынудить Мадуро, который был переизбран в 2018 году на выборах, который многие считают фальсифицированным в пользу власти.
Мадуро поддерживают вооруженные силы, которые помешали попытке вторжения небольшой группы наемников чуть более недели назад.
Двое американцев были среди 45 человек, взятых в плен и обвиняемых в участии во вторжении, во время которого восемь человек были убиты.
Американцы – бывшие солдаты 34-летний Люк Денман, 34 года, 41-летний Айран Берри – были заключены в тюрьму и обвинены в «терроризме, заговоре, незаконном обороте оружия и (преступной) организации».
Пресс-служба Гуайдо сообщила, что он принял отставку Рендона – своего главного стратега и законодателя Вергара – «президентского комиссара» по управлению в кризисных ситуациях.
Режим Мадуро обвинил Гуайдо и президента США Трампа в том, что они стоят за вторжением, которое произошло рано утром 4 мая у северного побережья Венесуэлы.
В пятницу генеральная прокуратура Венесуэлы объявила, что пытается получить международный ордер на арест как Рендона, так и Вергара, которые живут в Соединенных Штатах, обвинив их в том, что они и Гуайдо подписали контракт с частной охранной фирмой SilverCorp USA, которой было поручено провести вторжение.
Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб также запросил ордер на арест основателя SilverCorp USA Джордана Гудро.
Рендон признался в интервью CNN, что подписал контракт с SilverCorp, хотя, по его словам, документ носил «исследовательский характер», и что никакой операции в Венесуэле не было дано добро. Он также отрицал причастность к ней Хуана Гуайдо.
В своем письме об отставке Рендон обвинил правительство Мадуро в искажении договора, описав его как «грубую манипуляцию», призванную «дать передышку» Мадуро от критики по поводу экономического коллапса страны.
Гуайдо назвал контракт фальшивкой, и что режим Мадуро ищет повод для его ареста.
Пока что прокурор Венесуэлы не выдал ордер на арест лидера оппозиции.
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Русская служба «Голоса Америки»
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