Мнение: Обострение

12.05.2020, 4:05, Разное

В связи со странной отменой "нерабочих дней" (впрочем, их странно ввели, почему бы столь же по-идиотски и не "вывести"?) возникает весьма любопытная ситуация.

В течение полутора месяцев власть в стране фактически принадлежала Собянину, причем даже вполне формально, как главе некой весьма смутной комиссии по борьбе с коронавирусом при Госсовете. Президент сбежал, премьер подумал и ушел на больничный, поэтому так получилось, что московский мэр вдруг стал главным по стране.

Возник сам собой сюжет транзита власти, о котором до этого более года в сугубо теоретическом ключе рассуждали почти все. Как обычно, когда процесс пошел, он пошел внезапно для всех.

Логично, что наиболее заинтересованным в борьбе с заразой был именно Собянин, который как раз в качестве главного борца и получил ключевые полномочия. Они, полномочия, никак не были оформлены. Легитимность какой-то комиссии при каком-то Госсовете – это как-то несерьезно. Но фактическое положение дел было таковым, с чем приходилось считаться всем.

Естественно, что Собянин, обладая максимальной властью в Москве, в Москве же и повел борьбу максимально бескомпромиссно. И цифровой фашизм, и ужасающая статистика (правда, в нее предусмотрительно не входят больные из такой любопытной группы, как иностранные рабочие, коих в Москве миллионы, а живут они настолько скученно, что один случай – и привет сразу всем. Но вирус, как мы знаем, особенный. Москвичей он косит просто бензопилой, а вот гастарбайтеры то ли пахнут особенно, то ли иммунны просто по факту работы на целебных стройках – в общем, при всех ужасах нашего городка статистика в этой категории равна нулю).

Теперь высочайшим повелением предписано закругляться. Не спеша, но хватит, ребята, погуляли. И вот тут и возникает вопрос – а как же транзит? Как прервать процесс, который вообще-то говоря, уже начал набирать крейсерскую скорость?

И вот теперь любопытный момент в том и заключается, что если Собянин – верный нукер (или просто такой же трусливый, как и президент), то статистика должна в ближайшее время резко хорошеть. Чтобы московский градоначальник мог отрапортовать президенту, что вирус испугался рыка из-под земли и начал разбегаться. И тогда транзит сам собой закончится, не дойдя до какого-то логического завершения. Фальстарт, проще говоря. Другой вопрос – простят ли Собянину то, что даже на полтора месяца он был главным (для диктатуры такое положение вещей даже при сбежавшем диктаторе является преступным намерением вне зависимости ни от чего). Но если он не рискнет идти напролом – то уже в ближайшие пару недель эпидемия в Москве чудесным образом пойдет на убыль (что, кстати, может быть и вполне реальным положением дел – при всех разговорах об особенностях коронавируса он слишком похож на сезонный ОРВИ, а потому особо и придумывать ничего не нужно будет). Либо Собянин решит идти до конца и доводить транзит любой ценой. Что, кстати, весьма разумно – такой шанс бывает один раз, второго не будет вообще и никогда. И тогда московская статистика будет еще хуже, чем сейчас.

Регионы будут смотреть на Москву и держать дистанцию и нейтралитет. Если Собянин сдрейфит и пойдет на поклон к Путину, то губернаторы будут рапортовать президенту. Если Собянин пойдет напролом, то регионы продолжат карантинные мероприятия до прояснения обстановки: вы там решите, кто главный, а мы всегда за. За того, кто этим главным в итоге окажется. Вы только побыстрее, ребята, у нас тут времени почти не осталось.

Так что пока ситуация подвисла, но решать ее придется буквально в ближайшие дни или на крайний случай пару недель. Или так, или эдак. Третьего сюжета, по правде говоря, пока не просматривается. Хотя он, безусловно, тоже есть. Чисто гипотетически. Это какой-то неожиданный ход любой из сторон (а то и кого-то третьего). Ход на обострение. Условно говоря – поджог рейхстага. Внезапный кризис, причем крайне острый, который может нынешнюю партию просто смахнуть с доски и вместо шашек на ней начнут со всей дури забивать "козла".

Три сценария, и какой из них сыграет в ближайшее время – посмотрим.