Антон Геращенко: У МВД достаточно возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и гвардейцев

12.05.2020, 4:02, Новости дня

У Министерства внутренних дел Украины достаточно возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и гвардейцев. Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает 11 мая пресс-служба ведомства.

“У нас есть своя система здравоохранения, у нас закуплены тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД”, – сказал Геращенко.

По его мнению, введенный в стране карантин позволил лучше подготовиться к противодействию коронавирусу.

“Карантин был правильным решением, мы удержали ситуацию под контролем. Это дало нам время, чтобы Украина подготовилась. Сейчас мы полностью обеспечены тестами и всеми средствами индивидуальной защиты. Также мы частично обеспечены и сделали все, чтобы вскоре быть полностью обеспеченными аппаратами ИВЛ. Наши врачи имеют определенную подготовку и уже не так боятся лечения больных коронавирусом. Сейчас мы постепенно выходим из карантина”, – сообщил замминистра.

7 мая Верховная Рада приняла законопроект №3380 об “усиленном тестировании” на COVID-19. Документ предусматривает обязательное проведение “усиленного тестирования” для лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками СOVID-19, и для тех, кто с ними контактировал. Медикам, которые задействованы в лечении больных COVID-19, а также полицейским и нацгвардейцам, независимо от того, контактировали ли они с инфицированными коронавирусом, тестирование должны проводить регулярно.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.