МИД Венгрии вызвал послов пяти стран из-за их обеспокоенности венгерским законодательством о коронавирусе

12.05.2020, 4:02, Новости дня

Министерство иностранных дел Венгрии 11 мая вызвало послов пяти европейских государств “из-за распространения ложной информации”. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

“Главы МИД из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции написали письмо поддержки генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и выразили обеспокоенность венгерским законодательством о коронавирусе, и некоторые из них изложили ложную информацию о нас”, – говорится в сообщении.

По словам главы МИД Венгрии, представители пяти стран обвинили их в “построении диктатуры и стремлении к бесконечным и безграничным полномочиям”.

Сийярто сообщил, что послов вызовут в МИД Венгрии.

“Венгры – это более чем тысячелетняя нация, которая может самостоятельно решать, чего хочет, без попечительства других стран”, – добавил он.

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Как сообщает EADaily, венгерский закон о борьбе с коронавирусом стал поводом для подъема новой волны критики в ЕС режима “неолиберальной демократии”, установленного в Венгрии в 2011 году партией “молодых демократов”, во главе с лидером венгерского парламента Виктором Орбаном.

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан получил расширенные полномочия на время чрезвычайного положения из-за ситуации с пандемией COVID-19. Правительство Орбана может продлить чрезвычайное положение без рассмотрения парламента и сможет в срочном порядке приостановить исполнение определенных законов, чтобы гарантировать жизнь, здоровье, личную, имущественную и правовую безопасность граждан, а также стабильность национальной экономики.