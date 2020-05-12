Уманский: “Скрутки” на НДС – это как Копперфильд. Ежегодно бюджет по ним недополучает 60 млрд грн

12.05.2020, 4:02, Новости дня

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону экс-министр финансов Украины Игорь Уманский объяснил суть так называемой скрутки – схемы незаконного возмещения НДС.

“Скрутки” – это как Дэвид Копперфильд. Помните анекдот про таможенника и Дэвида Копперфильда? Таможеннику показывают видео с Копперфильдом, где он накрывает огромной простыней железнодорожный вагон, что-то колдует, срывается простыня – вагон исчезает. На что таможенник говорит: “Тоже мне фокус! Вот видишь, стоит эшелон с зеленым горошком? (Изображает, как ставится печать.) Теперь это кукуруза”, – рассказал Уманский.

Суть “скрутки” экс-министр объяснил на примере с бананами: “Вы купили где-то бананы, в Польше, допустим, официально завезли, зарегистрировали. При пересечении вашим товаром границы возник НДС к уплате. Вы поставили свои бананы на таможенный склад. После этого вы их за кеш продали на рынке, получили свою прибыль. В цене продажи у вас и НДС, и все-все вы компенсировали. После этого вы бумаги – не бананы, потому что бананы уже проданы и вы уже свою прибыль получили, в том числе НДС, а бумаги – продаете мне. То есть по бумагам я купил у вас бананы, которых на самом деле уже не существует. После этого я нахожу компанию и продаю эти “бананы” уже ей. Движения самих бананов не происходит, их, повторюсь, нет. Потом в этой компании бананы превращаются в зерно. Как в анекдоте (дует на воображаемую печать). И у вас есть НДС на это зерно”.

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По его словам, “в этот момент происходит легализация зерна, которое кто-то купил за кеш у фермеров, выращивающих его в основном на государственной земле”. После легализации зерна, заявил Уманский, у бизнесмена “появился входящий НДС”.

“После этого идет три “прокладки”, дальше уже более-менее нормальная компания экспортирует это зерно – и получает НДС к возмещению. Тот НДС, который вы в нашем примере уже получили, продав бананы на рынке. Входящего НДС, который должен быть представлен к возмещению по этому зерну, нет, потому что зерно было куплено за кеш на “сером” рынке. В этом суть так называемой скрутки”, – рассказал экс-министр.

По его словам, из-за таких схем госбюджет ежегодно теряет около 60 млрд грн.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Уманский ранее утверждал, что Государственная налоговая служба Украины при Сергее Верланове (Кабмин уволил его в конце апреля) устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.