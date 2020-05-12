В регионах по-своему интерпретируют поручение президента по выплатам медикам

12.05.2020, 3:54, Новости дня

Владимир Путин потребовал выплатить все положенные медикам деньги до 15 мая. Как выяснилось, больше половины врачей и медперсонала до сих пор не получили обещанные премии, хотя деньги в регионы перечислили.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 11 мая поздравил медсестер с профессиональным праздником, подчеркнул важность и сложность работы медиков в настоящий момент. Призвал чиновников не нервировать врачей, не отвлекать их от работы бюрократическими установками. И еще президент говорил о помощи, которая должна дойти до каждого. В случае с дополнительными выплатами медработникам, не все, кому они полагались, получили эти суммы или получили не в том объеме.

"Еще 8 апреля, больше месяца назад, предложил установить специальную федеральную доплату врачам среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными короновирусом. По имеющимся у меня данным на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах федерации, а получили их на руки 56 тысяч человек. Это меньше половины медработников, кому начислены такие выплаты".

Пятое место по летальности от последствий COVID-19 — в Хакассии. Но именно там проблемы с выплатами. Сотрудники станции скорой помощи уже написали открытое письмо главе республики, прокуратура направила представление, но местный Минздрав не внял.

Деньги из федерального бюджета пришли в полном объеме, но доплаты люди не дождались. Например, фельдшер за смену получил чуть больше 2 тысяч рублей. Чиновники говорят о фактически отработанном времени. То есть если медсестра ставит капельницу зараженному COVID в течении получаса, то значит и надбавку чиновники решили выплатить за полчаса, а не за смену.

Во Владикавказе водители скорой помощи обратились в прокуратуру. Надбавки начислили не всем, и что интересно — снизилась заработная плата. Чиновники говорят о том, что будут разбираться с ситуацией. Якобы есть два взаимоисключающих постановления. Водителям скорой, по их мнению, доплаты не положены.

А в Керчи состоялся разговор между министром здравоохранения Крыма и медперсоналом станции скорой помощи. Тут люди тоже не получили выплат, и тоже чиновники говорят о фактическом контакте. Но как его узнать, предугадать этот фактический контакт.

Ситуацией с доплатами медикам в регионах теперь будет разбираться Следственный комитет России. В обращении 11 Мая президент дал поручение о доплатах работникам социальных учреждений. Те, кто работает непосредственно с больными COVID-19, так же получат доплаты к зарплате за три месяца начиная с 15 апреля.