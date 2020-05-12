Набирает популярность мошенничество с кредитными историями

12.05.2020, 3:54, Новости дня

Новый вид мошенничества для получения кредитных историй с помощью фальшивых сайтов развивается в РФ на фоне пандемии коронавируса. Эксперты оценивают ущерб от деятельности злоумышленников в миллионы рублей.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй, поиск услуги по получению кредитной истории очень популярен.

В месяц люди делают тысячи таких запросов и многие попадают на фальшивые сайты. Так, число обращений на фальшивые сайты в марте увеличилось на 70% по сравнению с февралем — с 50 тысяч до 83,6 тысячи человек.

Жулики обещают предоставить информацию гражданам после заполнения анкеты и оплаты в размере 299 рублей. Однако люди не только не получают желаемого (мошенники в принципе не могут иметь доступ к кредитной истории гражданина), но и предоставляют мошенникам свои персональные данные.

"Известия" отмечают, что злоумышленники часто ограничиваются небольшой суммой и зарабатывают за счет больших объемов. А человек вряд ли обратится в правоохранительные органы или в Центробанк — на это требуется много времени и усилий.

Кроме того, пишет газета, некоторые мошенники используют и другую тактику. Они звонят или присылают сообщение с предложением исправить кредитную историю или поднять персональный кредитный рейтинг за 10–300 тыс. рублей. На самом деле просто так подчистить данные невозможно; для этого есть специальная процедура оспаривания.