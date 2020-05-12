Мнение: Тест на любовный ресурс

12.05.2020, 3:44, Разное

Народ, а кто понимает, что любовный ресурс – это всегда отношения Я-ОН(ОНА)-соперница(соперник)?

Треугольник. Один из углов которого – абстрактный (до поры до времени).

И прокачка этого ресурса зависит от того, как вы воспринимаете гипотетических, потенциальных, реальных, бывших и будущих соперников.

Как вы позиционируете себя по отношению к ним, вырезаете вы их из картины мира с помощью короны, постоянно беситесь и воюете с ними, игнорируете как факт, победили их раз и навсегда в своих иллюзиях или как-то иначе воспринимаете их: нормально, ненормально, и как это – нормально?

От этого зависит ваш локус, самооценка, ваши границы и ваше самоуважение в этом ресурсе.

Даже если соперника нет и не предвидится никогда, все равно ваше состояние ресурса зависит от вашего отношения к этому.

Хотите тест на прокачку (или фрустрацию) этого ресурса?

Опишите свое отношение к нескольким моментам:

1. Бывшие вашего партнера (если нет постоянного партнера сейчас, пусть будет гипотетический или прошлый, как если бы вы вернулись в прошлое). Особенно бывшие супруги с общими детьми, но и просто бывшие.

2. Флирт вашего партнера у вас на глазах, пусть будет самый легкий, едва уловимый. И потяжелей.

3. Переписки вашего партнера, его друзья другого пола, знакомые.

4. Возможная измена вашего партнера. Подозрения или даже улики.

Опишите, как вы относитесь к этому (относились бы), насколько сильно вас бомбит, насколько пелена красная встает перед глазами, или наоборот опишите свой ЗВ, если способны его отрефлексировать, свою брезгливость к этой теме, стеб или показное равнодушие, или ослиную уверенность, что вас это никогда не коснется или что вы сразу же хлопнете дверью и выкинете изменщика из жизни, все опишите честно и откровенно.

А потом попробуйте описать, как правильно к этому относиться и почему. Как это связано с прокачкой ресурса.

Каким образом работает этот тест, понимаете? Сможете сформулировать?

Кто ответит верно, тот значит разобрался в теме любовного ресурса вполне.

Я постараюсь не мешать отвечать, только, пожалуйста, не переписывайте друг у друга, не повторяйте, пишите как сами это понимаете, иначе будете копировать чужие ошибки.