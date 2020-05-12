Три штата США запросили 1 трлн долларов срочной финансовой помощи

12.05.2020, 3:30, Новости дня

Власти американских штатов Невада, Калифорния и Орегон попросили Конгресс США одобрить выделение 1 трлн долларов для оказания срочной финансовой помощи местным органам власти, говорится в заявлении на сайте губернатора Невады Стива Сисолака.

«Я сегодня присоединился к остальным западным штатам, чтобы в срочном порядке запросить 1 трлн долларов для облегчения положения властей на местах», – приводит ТАСС текст обращения губернатора Невады к лидерам обеих палат Конгресса США.

«Мы высоко ценим ту финансовую поддержку, которую вы оперативно оказали рабочим, малым частным предприятиям и вынужденно перемещенным из-за кризиса лицам. Однако нашим штатам теперь придется существенно сократить программы, которые предназначены для помощи этим же физическим лицам и организациям и зависят от фондов властей на местах. Даже штаты, которые начинали этот год, находясь в благополучном финансовом положении, теперь столкнулись с жестким бюджетным дефицитом ввиду роста расходов на преодоление кризиса», – отметил губернатор.

По его оценке, дефицит бюджета Невады к 30 июня 2020 года может составить от 741 млн до 911 млн долларов. Губернатор объявил в штате режим «бюджетной чрезвычайной ситуации», позволяющий задействовать средства из неприкосновенного резервного фонда.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США получено более 1,34 млн положительных результатов тестов на коронавирус, умерли более 80 тыс. человек.

В конце марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн долларов. 24 апреля глава американской администрации Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 млрд долларов.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем опасна массовая раздача наличных в кризис, а также о планах США судиться с властями Китая и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом.