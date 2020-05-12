Ученые рассказали, как жара во влажном климате влияет на выносливость организма

12.05.2020, 3:20, Новости дня

Специалисты утверждают, что по причине глобального потепления в тропических и субтропических регионах комбинацию температуры и влажности, которая возникнет к концу столетия, человеку будет невозможно вынести.

Согласно новым исследованиям, такие невыносимые условия на планете уже возникли. Эксперты рассказали, что в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке уже возникали кратковременные климатические состояния, во время которых сочетание температуры и влажности превышало физиологические пределы человеческой выносливости.

Анализ показал, что за последние 40 лет количество экстремальных климатических состояний возросло в два раза. Ежечасные сводки с 7877 отдельных метеостанций позволили ученым зафиксировать кратковременные вспышки фатальной жары. Специалисты обеспокоены тем, что в экстремальных условиях потоотделение у человека может полностью прекратиться. Это приводит к предельному нагреву тела и смерти.