Мнение: “Конарак”. До и после

12.05.2020, 3:10, Разное

В продолжение вчерашней истории с иранским самострелом во время учений https://colonelcassad.livejournal.com/5857969.html

Несмотря на первоначальные сообщения о том, что "Конарак" в результате дружественного огня был потоплен, иранцы смогли оттащить то что от него осталось на базу.

На первой фотографии можно наблюдать "Конарак" до учений, а на второй фотографии – после.



Судя по этим кадрам, восстанавливать там особо нечего.



Погибшие моряки.