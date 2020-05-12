Мнение: “Конарак”. До и после
12.05.2020, 3:10, Разное
В продолжение вчерашней истории с иранским самострелом во время учений https://colonelcassad.livejournal.com/5857969.html
Несмотря на первоначальные сообщения о том, что "Конарак" в результате дружественного огня был потоплен, иранцы смогли оттащить то что от него осталось на базу.
На первой фотографии можно наблюдать "Конарак" до учений, а на второй фотографии – после.
Судя по этим кадрам, восстанавливать там особо нечего.
Погибшие моряки.
Источник: Colonel Cassad
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